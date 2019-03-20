Порошенко обвинил Россию в торможении развития киевского метроРИА Новости вчера в 21:29

с чего всё началось

За всю историю киевского метрополитена лишь один раз метрополитен полностью прекратил всю работу… Это было с 18 по 20 февраля 2014 года, во время, когда пять лет назад началась российская агрессия против Украины… И, конечно, она затормозила планы развития киевского метро.

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в медленном развитии Киевского метрополитена, запись его выступления опубликовал канал NewsOne.

Авто В Индии начали продавать самый дешевый автомобиль в мире Ранее Bajaj Qute возглавила рейтинг самых дешевых автомобилей в мире, который составили автоэксперты, пишет газета "Известия".

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Происшествия Грабители обчистили салон сотовой связи на востоке Москвы По данным полиции, орудовали двое грабителей. Они взломали дверь в салоне сотовой связи, который находится на улице 2-я Владимирская.

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Финансы В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.

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Гаджеты Прототип первого iPhone в виде платы представлен на фото в Сети Проект по выпуску смартфона носил кодовое название M68 или Purple 2. До полноценной презентации нового устройства, компания создала прототип, причем он напоминал больше материнскую плату чем смартфон.

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Политика Глава Алтая Бердников подал в отставку Глава республики Алтай Александр Бердников написал заявление об уходе отставке, передает РИА "Новости".

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