Политика
Глава Незалежной Пётр Порошенко в субботу, 24 ноября, заявил, что официальная Москва уже в настоящее время предпринимает попытки вмешательства в предстоящие выборы главы украинского государства и в Верховную Раду.
Московский Комсомолец11:14
Важные выборы состоятся в следующем году и в Украине – президентские, парламентские. И очень важно не дать России повлиять на эти выборы. Мы видим уже сейчас многочисленные попытки… Наши общие усилия дают нам надежду, что мы сможем эффективно противодействовать указанным угрозам.
— Петр Порошенко, президент УкраиныТруд 08:36
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Порошенко обвинил РФ в «многочисленных попытках» повлиять на будущие выборы
Комсомольская правда09:26
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