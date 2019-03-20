Политика
Порошенко обвинил Россию в плохом развитии киевского метроГазета.Ru 00:09
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия помешала развитию киевского метро. Запись выступления политика в столице государства разместил на ютубе телеканал NewsOne.
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За всю историю киевского метрополитена лишь один раз метрополитен полностью прекратил всю работу… Это было с 18 по 20 февраля 2014 года, во время, когда пять лет назад началась российская агрессия против Украины… И, конечно, она затормозила планы развития киевского метро.
— Петр Порошенко, президент УкраиныRambler News Service 01:28
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