Порошенко обвинил Россию в бедности на УкраинеBFM.ru вчера в 09:19

с чего всё началось

В один миг Российская Федерация закрыла свои рынки для украинских товаров… Представьте себе, как в один день США закрывают рынки для товаров из Канады, как бы упала канадская экономика.

Петр Порошенко объяснил низкий уровень благосостояния на Украине действиями России. Об этом президент страны рассказал во время эфира на канале ICTV. По словам Порошенко, РФ «в один момент» закрыла свои рынки для украинских товаров, что спровоцировало падение экономики.

Порошенко обвинил Россию в бедности на Украине

Общество Скончался корреспондент НТВ Юрий Кучинский В возрасте 42 лет умер корреспондент НТВ Юрий Кучинский. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба телеканала.

Происшествия СК объявил в розыск двух фигурантов дела семьи Арашуковых Двух топ-менеджеров газовых предприятий объявили в розыск по делу Арашуковых о хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома", сообщили в СК.

Авто Volkswagen представил обновленный Passat На специальном мероприятии в Гамбурге Volkswagen представил обновленный Passat восьмого поколения, который выйдет в продажу на европейском рынке в конце лета 2019 года.

Политика Медведев уволил главу «Автодора» Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Сергея Кельбаха от должности председателя правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"), сообщили в пресс-службе кабмина.

Транспорт На оранжевой ветке московского метро произошел сбой в движении поездов Поезда не ходят на Калужско-Рижской линии московского метро на участке между станциями "Новоясеневская" и "Теплый Стан".

Политика Климкин предупредил об открытии «ящика Пандоры» на Украине Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что решение суда отстранить от должности и. о. главы украинского Минздрава Ульяну Супрун «открывает ящик Пандоры» в государстве.

Армия и оружие У побережья США столкнулись два военных корабля У Восточного побережья Соединенных Штатов в ходе операции по пополнению запасов воды столкнулись два корабля ВМС США.

Интернет Facebook разрешил пользователям удалять отправленные сообщения Соцсеть Facebook с сегодняшнего дня ввела функцию удаления сообщений в своем мессенджере в течение десяти минут после их отправки.

Транспорт В метро Москвы назвали самые популярные маршруты В Московском метрополитене назвали самые популярные маршруты, которые выбирают москвичи и гости столицы, пользуясь мобильным приложением «Метро Москвы», сообщается на портале мэра столицы.

Армия и оружие В древнем замке крестоносцев в Сирии обнаружили тайную комнату Замурованную и неизвестную ранее комнату обнаружили археологи в сирийском замке XI века Крак-де-Шевалье в провинции Хомс, рассказал журналистам смотритель замка Мухаммад Харири.

Происшествия В Хабаровском крае сошли с рельсов около 30 вагонов с углем Около 30 вагонов с углем сошли с рельсов на участке Байкало-Амурской железной дороги в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, пути повреждены, сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Политика Суд обязал Навального удалить информацию о продуктах для Росгвардии Арбитражный суд Москвы обязал блогера Алексея Навального опровергнуть распространённую информацию о поставках некачественных продуктов по завышенным ценам для Росгвардии и удалить соответствующие данные по делу крымского мясокомбината «Дружба народов» с сайта.

Общество В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на автомобили Госдума запланировала в среду, 6 февраля, рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», предлагающий ввести налоговый вычет на автомобили для жителей Дальневосточного федерального округа, приобретающих транспортные средства за рубежом для личных и семейных нужд.

Происшествия В Москве задержали главу отдела центральной таможни Начальник отдела по борьбе с экономическими правонарушениями центральной оперативной таможни в Москве задержан, возбуждено уголовное дело о получении взятки, сообщил журналистам старший помощник руководителя московского межрегионального управления СК на транспорте.

Происшествия Число пострадавших при землетрясении в Азербайджане возросло до 30 По сообщению Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, 5 февраля поздно вечером на северо-западе республики произошли два землетрясения магнитудой 4,4 и 5,3. Эпицентр самого сильного толчка находился на территории Исмаиллинского района в 11 км юго-западнее станции Пиркули (Шемахинский район).

Гаджеты Apple сменит вице-президента по розничным продажам Apple в апреле сменит старшего вице-президента по розничным продажам, говорится на сайте компании.

Общество Роскачество дало рекомендации по выбору утюга Роскачество дало рекомендации по выбору парового утюга и уходу за ним в преддверии дня рождения этого бытового прибора, который отмечается 10 февраля.

Происшествия В Ульяновске возбудили дело из-за массового заболевания суворовцев Военный следственный отдел Следственного комитета России по Ульяновскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту массового заболевания эхинококкозом учащихся Ульяновского гвардейского суворовского военного училища.

Наука Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону России Скорость движения северного магнитного полюса Земли за последние десятилетия ускорилась в несколько раз, выяснили ученые из американского Национального института информации об окружающей среде.

Кино «Яндекс» займется производством сериалов Директор по развитию медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук подтвердила, что «Яндекс.Студия» ведет переговоры с разными компаниями «о производстве фильмов, сериалов и шоу в разных жанрах».

Кино «Оскар» впервые за 30 лет пройдет без ведущего Американская церемония вручения наград премии «Оскар» пройдет без ведущего впервые за 30 лет. Такое решение приняли продюсеры мероприятия.