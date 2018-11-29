Политика

Порошенко обсудил с Лагард помощь от МВФ в условиях военного положения
RT на русском
вчера в 18:44

Ранее Лагард заявила, что совет управляющих Международного валютного фонда готов после 10 декабря обсудить предоставление помощи Украине.
RT на русскомвчера в 18:44

Подробнее о событии

Лагард рассказала, когда МВФ займется вопросом выделения денег Украине

РИА Новости01:24

Глава МВФ сообщила, когда Украина получит новый займ

Телеканал 360°вчера в 20:41

Киев сообщил, что военное положение не повлияет на сотрудничество с МВФ

Коммерсантъвчера в 20:23

В МВФ готовы обсудить предоставление очередного кредита Украине

ФАНвчера в 19:33

Порошенко и Лагард обсудили влияние военного положения на взаимодействие Украины с МВФ

ТАССвчера в 18:47

МВФ обсудит программу поддержки Украины после 10 декабря

Московский Комсомолецвчера в 17:46

Порошенко обсудил с Лагард помощь от МВФ в условиях военного положения

RT на русскомвчера в 18:44
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
Политика

Источник рассказал о деталях будущей встречи Путина и Трампа на G20

Обновлено в 04:25
Политика

Зурабишвили победила на выборах президента Грузии

Обновлено в 04:20
Армия и оружие

Россия, Турция и Иран осудили применение химоружия в Сирии

Россия, Турция и Иран осудили применение химоружия в Сирии и потребовали от Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проводить профессиональное расследование, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам 11-й международной встречи по Сирии в Астане.
Обновлено в 04:10
Политика

Путин назвал вопрос о росте пенсий решенным

Президент России Владимир Путин назвал вопрос о росте пенсий решенным.
Обновлено в 04:12
Политика

Путин упростил получение льгот по оплате ЖКХ

Россиян освободили от обязанности доказывать отсутствие у них долгов по ЖКХ для получения субсидии на оплату коммуналки.
Обновлено в 04:26
Политика

Уволился гендиректор главного финансового института «Роскосмоса»

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал "Роскосмос" рекордсменом по финансовым нарушениям.
Обновлено в 04:23
Политика

Трамп заявил об отсутствии соперников для себя на выборах в 2020 году

Президент США Дональд Трамп на сегодняшний день считает, что на президентских выборах 2020 года у него не будет достойных соперников.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

Саудиты согласовали с США условия покупки комплексов THAAD за $15 млрд

Обновлено в 04:16
Политика

В Крыму опровергли блокирование портов Украины на Азовском море

Исходящая от официальных должностных лиц Украины информация о якобы имеющем место блокировании судов, следующих через Керченский пролив в направлении украинских портов на Азовском море, не соответствует действительности.
Обновлено в 04:04
Политика

На Украине начали опись имущества в пещерах Киево-Печерской лавры

Обновлено в 04:02
Политика

В России может появиться мобильное приложение, удостоверяющее личность

Мобильное приложение для удостоверения личности гражданина может появиться в России, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.
Обновлено в 04:24
Политика

Узбекистан присоединился к Межпарламентской ассамблее СНГ

Узбекистан стал членом Межпарламентской ассамблеи (МПА) государств - участников СНГ.
Обновлено в 04:04
Политика

Расчеты за поставку С-400 Турции проведут в рублях и лирах

Обновлено в 03:04
Политика

Путин выступит на съезде Общероссийского народного фронта

Обновлено в 04:24
Политика

Twitter заблокировал фейковый аккаунт Путина с миллионной аудиторией

Our impersonation policy can be found here: https: / / t.co / PIBC4nGI8H — Twitter Comms (@ TwitterComms) 29 ноября 2018 г. "Мы приостановили работу @ putinRF_eng на основании официального отчета, полученного от российских чиновников". (Перевод с английского) Пресс-секретарь Twitter Ян Планкетт подтвердил Reuters, что заблокированный аккаунт не связан с российским президентом.
Обновлено в 04:25
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Кристин Лагард
Директор-распорядитель Международного валютного фонда; ранее - министр экономики и финансов Франции.
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