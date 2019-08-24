Политика

Порошенко обратился к Зеленскому словами из БиблииLenta.ru 13:49

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому словами из Библии. Соответствующий пост Порошенко опубликовал в Twitter.
Читать в источнике
Комментировать6
Петр Порошенко
И как сказано в Писании, кому много дано, с того много и спросится. Вместе с широкими возможностями наступает и колоссальная ответственность.
— Петр Порошенко, украинский политикLenta.ru 13:49

Подробнее о событии

Порошенко «пригрозил» Зеленскому цитатой из Священного Писания

Известия15:07

Порошенко пригрозил Зеленскому цитатой из Библии

РИА Новости11:25

Порошенко обратился к Зеленскому словами из Библии

Lenta.ru13:49

Порошенко пригрозил Зеленскому цитатой из Евангелия

Life.ru13:18

Порошенко обратился к Зеленскому с цитатой из Библии

RT на русском13:17

Порошенко пригрозил Зеленскому словами из Библии

Газета.Ru12:41

Порошенко предостерег Зеленского цитатой из Библии

РЕН ТВ14:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
Происшествия

NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Политика

Саммит G7 официально открылся во французском Биаррице

Саммит стран «Большой семёрки» официально открылся в Биаррице на юге Франции, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 15:11
Происшествия

На Украине в результате взрыва двух гранат погибли два человека

Два человека погибли в результате взрыва двух гранат в украинском городе Ивано-Франковск.
Обновлено в 13:49
Происшествия

Пропавший в степях под Астраханью иностранец оказался гражданином ФРГ

Жительница Астрахани подала в полицию заявление об исчезновении гражданина Германии, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального управления МВД РФ в субботу.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие

Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок

Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Авто

Названы ТОП-3 китайских кроссовера, которые не стыдно хотеть

Под капотом будет стоять либо 1,5-литровый, либо 2,0-литровый турбомотор мощностью от 150 до 200 л.с. В паре с любым из агрегатов будет трудиться «робот» с двумя сцеплениями, как на спортивных Volkswagen типа Golf R. Chery Exeed TX Ещё одна привлекательная модель родом из Китая — это Exeed TX.
Обновлено в 02:29
Фигурное катание

Константинова показала новую короткую программу на Aurora Games

Обновлено в 14:12
Футбол

«Ювентус» обыграл «Парму» в первом матче серии А

Единственный мяч на 21-й минуте забил защитник Джорджо Кьеллини. Гол форварда туринцев Криштиану Роналду был отменен при помощи системы VAR.
Обновлено в 14:03
Космос

Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»

Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Футбол

«Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом»

Обновлено в 14:53
Политика

МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана

МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 12:08
Футбол

Лэмпард: не понравилось, что «Челси» пропустил два гола

Не понравилось, что мы пропустили два гола, но в нашей игре было много отличных элементов, так что мне очень приятно.
Обновлено в 10:41
Футбол

«Зенит» потерпел первое поражение в РПЛ, уступив «Уфе»

"Зенит" с минимальным счетом уступил "Уфе" в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие

Турция: Греция силой возвращает мигрантов из других стран в Турцию

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, было установлено, что после прибытия в Грецию мигранты были силой отправлены обратно в Турцию.
Обновлено в 10:16
Происшествия

В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве

В Берлине задержан 49-летний гражданин России, которого подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Грузии.
Обновлено в 14:22
Кино

Умер актер Виталий Логвиновский

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни

Обновлено в 12:34
Происшествия

Норвежская полиция назвала вероятную причину смерти соратника Ассанжа

Соратник основателя Wikileaks и эксперт по кибербезопасности Арьен Кампхёйс вероятнее всего погиб при сплаве на каяке, 23 августа сообщила пресс-служба полиции Норвегии.
Обновлено в 01:22
Хоккей

Хоккеисты «Динамо» победили «Спартак» в матче Кубка мэра Москвы

Хоккеисты московского "Динамо" обыграли столичный "Спартак" на Кубке мэра Москвы.
Обновлено в 14:41
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Кубани

Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
Обновлено в 12:11
Политика

Трамп объявил о новом повышении пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп пересмотрел в сторону ужесточения запланированные на осень пошлины в отношении товаров из Китая, передает Reuters.
Обновлено в 07:21
Политика

В Киеве начался «Марш защитников Украины»

"Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:48
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче третьего тура АПЛ

"Ливерпуль" обыграл "Арсенала" со счетом 3:1 в домашнем матче третьего тура Английской премьер-лиги.
Обновлено в 14:22
Экономика

Перу хочет поставлять в Россию декоративных рыб и гребешков

В ближайшее время перуанская сторона направит российскому ведомству перечень компаний, предложенных к инспекции.
Обновлено в 07:27
Наука

Моноциты восстановили популяцию клеток Лангерганса в коже мышей

Новое исследование подтверждает, что у мышей донорские моноциты заселяют эпидермис и восстанавливают популяцию этих клеток.
Обновлено вчера в 14:00
Энергетика

Новый узел контроля нефти может появиться на границе с Россией

Новая точка контроля количества и качества нефти может появиться на восточной границе Белоруссии в 2021 году.
Обновлено вчера в 14:36
Экономика

В России установили новый прожиточный минимум

Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено вчера в 07:01
Здоровье

В Нижнем Тагиле увольняются сразу шесть хирургов

Шесть хирургов Центральной городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.
Обновлено 22 августа в 05:31
Культура

Врачи почти 40 часов спасали инфицированного Михалкова

Обновлено в 03:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное