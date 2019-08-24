Политика
Порошенко обратился к Зеленскому словами из БиблииLenta.ru 13:49
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому словами из Библии. Соответствующий пост Порошенко опубликовал в Twitter.
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И как сказано в Писании, кому много дано, с того много и спросится. Вместе с широкими возможностями наступает и колоссальная ответственность.
— Петр Порошенко, украинский политикLenta.ru 13:49
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Армия и оружие
В КНДР заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты
В КНДР заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 17:47
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено в 15:57
Технологии
Посудное дело: ложки и вилки можно будет оставлять в лесу
В России разработан первый химический реактор для непрерывного изготовления компонентов биоразлагаемого пластика.
Обновлено в 17:02
Культура
Эрмитаж покажет в Петербурге выставку из павильона России в Венеции
Гендиректор Эрмитажа рассказал, что выставка, которую привезут из Венеции, будет представлена в разных городах России и за рубежом в расширенном варианте.
Обновлено в 15:05
Футбол
Джованни Симеоне мог стать игроком московского «Динамо»
Обновлено в 12:52
Космос
Источник назвал возможную дату запуска к МКС Crew Dragon с экипажем
Запуск первого американского корабля Crew Dragon с экипажем к Международной космической станции (МКС) планируется осуществить 30 декабря.
Обновлено 21 августа в 21:57
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено в 15:40
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено в 15:37
Происшествия
В Уфе слепую девушку не пустили в автобус с собакой-поводырём
Водитель автобуса в Уфе отказался везти слепую девушку, которая была с собакой-поводырём, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 10:05
Политика
Порошенко объяснил, почему не пришел на День независимости
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не пришел на торжественные мероприятия в Киеве по случаю Дня независимости страны, потому что не было парада.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по Сирии. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
Обновлено в 17:51
Общество
Васильева рассказала, зачем нужна Казанская декларация Worldskills
Казанская декларация, которую предлагают принять для стран-участниц движения Worldskills, позволит выработать единые подходы к оценке качества подготовки специалистов в области профессионального среднего образования (СПО), заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Обновлено в 09:34
Общество
Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам
Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
Обновлено в 15:58
Здоровье
В США зафиксировали первую смерть от вейпа
Первый случай летального исхода в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, был зафиксирован в Соединенных Штатах.
Обновлено в 01:09
Политика
США введут второй пакет антироссийских санкций по «делу Скрипалей»
Второй пакет санкций по «делу Скрипалей» вступит в силу с 26 августа. Об этом в пятницу сообщил Госдепартамент США.
Обновлено вчера в 13:35
Авто
В России запустят производство кроссовера Toyota RAV4 новой генерации
Как уточнили представители японской автокомпании, 1 октября на заводе в Санкт-Петербурге завершается производство внедорожника Toyota RAV4 четвертой генерации.
Обновлено 22 августа в 07:41
Здоровье
Медики назвали напитки, от которых лучше отказаться после 50 лет
Врачи советуют после 50 лет отказаться от алкоголя.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
В Москве запустят салют в честь годовщины освобождения Кишинева
Москва отметит 75-летие освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков праздничным салютом.
Обновлено вчера в 05:53
Здоровье
Гибрид скамейки и велопарковки установят в Южно-Сахалинске
В островной столице установят первый на Сахалине гибрид скамейки и велопарковки.
Обновлено в 18:01
Шоу-бизнес
Появилась фотография сильно располневшего Александра Домогарова
Свежий снимок актера театра и кино Александра Домогарова вызвал недоумение в Сети.
Обновлено в 09:30
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено в 15:02
Игры
Хидэо Кодзима: «Когда принимаешься за новый проект, твои близкие люди и сотрудники превращаются в твоих главных врагов»
Геймдизайнер Хидэо Кодзима поделился своим взглядом на создание игр, а также раскрыл основной посыл игры Death Stranding.
Обновлено в 13:32
Политика
Макрон и Трамп встретились за завтраком перед саммитом G7
Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп встретились за рабочим завтраком перед открытием саммита «Большой семёрки».
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
Назло всем: ополченцы и бойцы ВСУ встретились на съемках передачи «Окопная правда»
В одной студии телеканала «Россия 24» собрали бойцов ВСУ и ополченцев. Так проходили съемки передачи «Окопная правда» Александра Рогаткина.
Обновлено вчера в 09:36
Общество
Парк Героев-пожарных на юге Петербурга откроют в сентябре
Парк Героев-пожарных площадью 47 га откроют в сентябре во Фрунзенском районе Петербурга, сообщила в субботу пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.
Обновлено в 14:43
Кино
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено в 07:57
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ
В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал».
Обновлено в 14:22
Политика
В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено в 16:01