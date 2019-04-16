Политика

Порошенко обещает в июне добиться ввода миротворцев в ДонбассREGNUM 14:18

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко обещает, что на встрече в «нормандском формате», которая, по его словам, может состояться в начале июня, он, в случае своего переизбрания на пост президента Украины, добьётся решения о введении миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбасс.
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