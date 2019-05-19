Политика
Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»REGNUM 12:36
19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
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Происшествия
В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре
В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере страны.
Обновлено в 19:31
Политика
Революционный призыв Пашиняна оценил президент Армении
Президент Армении Армен Саркисян прокомментировал слова премьер-министра страны Никола Пашиняна о "втором этапе революции".
Обновлено в 19:32
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»
Обновлено вчера в 13:22
Футбол
Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в шестой раз
Как сообщает Gracenote Live, 31-летний футболист стал лучшим бомбардиром Примеры уже в шестой раз, таким образом повторив рекорд легендарного нападающего "Атлетико" Тельмо Сарры.
Обновлено в 13:14
Общество
Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян
Плохая экология, по мнению 60% россиян, способствует развитию аллергии, кроме того наиболее распространена у граждан аллергия на растения (26%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:28
Общество
В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году
В 2019 году школы в восьми российских регионах получат задания ЕГЭ по защищённым интернет-каналам.
Обновлено в 20:21
Шоу-бизнес
«Я и та самая Фифа»: Яна Рудковская рассказала о сопернице
У бизнесвумен есть шесть собак и все они, кроме одной – самой маленькой Фифы – подчиняются хозяйке.
Обновлено в 11:33
Политика
В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье
Депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Александр Ярошук рассказал, что в ближайшее время в правительстве России будет принято решение о выдаче российских паспортов в Приднестровье.
Обновлено в 19:11
Политика
Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады
Обновлено в 09:31
Гаджеты
Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android
Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 16:37
Политика
Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии
Фигурантом политического скандала русский бизнесмен стал после того, как одновременно два крупных немецких издания - Suddeutsche Zeitung и Spiegel - опубликовали видео с участием теперь уже бывшего вице-канцлера, лидера ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе и женщины, которую СМИ считают Аленой Макаровой и называют племянницей российского бизнесмена.
Обновлено в 12:16
Транспорт
Грузовикам запретили выезжать на трассы в жару
В России с понедельника вступил в силу приказ «Росавтодора», который запрещает большегрузному транспорту выезжать на отдельные участки дорог с асфальтобетонным покрытием при условии высокой температуры.
Обновлено в 17:12
Гаджеты
Игровой сервис Google Stadia работает на новой модели видеокарт AMD
Согласно последней информации, в основе графического процессора для сервиса Google лежит 14-нанометровая видеокарта на архитектуре AMD GCN 1.5.
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Москве участник полумарафона умер после финиша
В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:08
Культура
Профессор рассказал, чему полезному учит сериал «Игра престолов»
Профессор и программный директор по менеджерскому образованию Бизнес-школы при Колумбийском университете в Нью-Йорке Брюс Крейвен считает, что сериал «Игра престолов» является хорошим примером для студентов, которые осваивают профессию менеджера.
Обновлено в 20:18
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 18:13
Баскетбол
ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу
Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 18:35
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на «Евровидении»
Выступление Сергея Лазарева в финале «Евровидения» известный российский музыкант Юрий Лоза назвал «истеричным».
Обновлено в 15:31
Технологии
Китайские хакеры взломали TeamViewer в 2016 году
Количество хакерских атак активистов с 2015 года упало на 95% Согласно расследованию, кибератака была начата хакерами с китайским происхождением, которые использовали троянское вредоносное ПО Winnti, действия которого ранее были обнаружены как связанные с государственной разведывательной системой Китая.
Обновлено в 10:28
Музыка
AFP: умер певец Нильда Фернандез
Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Общество
Названы способы избавления от целлюлита за две недели
Обновлено в 20:49
Политика
Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ
Против восстановления для России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выступила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Обновлено в 14:34
Игры
В GTA 3 нашли режим разработчиков. Они могли замедлять время, удалять технику и телепортироваться
В коде GTA 3 скрыты множество интересных особенностей и инструментов, не доступных обычным геймерам.
Обновлено в 14:25
Хоккей
Георгиев стал лучшим игроком сборной России в матче против швейцарцев
Голкипер сборной России по хоккею Александр Георгиев признан лучшим игроком своей команды матча 6-го тура группового этапа ЧМ-2019 против Швейцарии (3:0). В игре против швейцарцев 23-летний Георгиев отразил 31 бросок по своим воротам.
Обновлено в 16:38
Общество
Исследование: более трети стюардесс подвергались физическому насилию
Более трети - 38 процентов стюардесс сообщили, что подвергались физическому насилию, а семь процентов были изнасилованы.
Обновлено в 14:55
Космос
Серийное производство станции «Луна-27» займет 10 месяцев
НПО имени Лавочкина госкорпорации «Роскосмос» в будущем планирует тиражировать за период около 10 месяцев автоматическую межпланетную станцию «Луна-27», предназначенную для посадки на естественный спутник Земли, рассказал РИА Новости в понедельник, 20 мая, источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:52
Музыка
Мадонна и Quavo выступили на финале «Евровидения»
Мадонна выступила на финале «Евровидения», который прошел 18 мая в Тель-Авиве.
Обновлено в 05:53
Общество
Бибер навредил экологии Исландии
Обновлено в 19:38
Футбол
Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет
Обновлено в 16:38