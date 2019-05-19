Политика

Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»REGNUM 12:36

19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
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Порошенко рассказал о самом обидном

Вести.Ru12:54

Порошенко назвал свой самый обидный провал

Газета.Ru15:53

Порошенко рассказал о главной обиде за годы работы президентом Украины

РБК13:37

Порошенко рассказал, о чём сожалеет сильнее всего

Life.ru13:04

Порошенко рассказал о самом обидном провале за годы президентства

РИА Новости18:15

Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»

REGNUM12:36

Порошенко назвал самое обидное для себя за годы президентства

RT на русском12:23
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Происшествия

В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре

В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере страны.
Обновлено в 19:31
Политика

Революционный призыв Пашиняна оценил президент Армении

Президент Армении Армен Саркисян прокомментировал слова премьер-министра страны Никола Пашиняна о "втором этапе революции".
Обновлено в 19:32
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»

Обновлено вчера в 13:22
Футбол

Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в шестой раз

Как сообщает Gracenote Live, 31-летний футболист стал лучшим бомбардиром Примеры уже в шестой раз, таким образом повторив рекорд легендарного нападающего "Атлетико" Тельмо Сарры.
Обновлено в 13:14
Общество

Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян

Плохая экология, по мнению 60% россиян, способствует развитию аллергии, кроме того наиболее распространена у граждан аллергия на растения (26%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:28
Общество

В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году

В 2019 году школы в восьми российских регионах получат задания ЕГЭ по защищённым интернет-каналам.
Обновлено в 20:21
Шоу-бизнес

«Я и та самая Фифа»: Яна Рудковская рассказала о сопернице

У бизнесвумен есть шесть собак и все они, кроме одной – самой маленькой Фифы – подчиняются хозяйке.
Обновлено в 11:33
Происшествия

В Китае при обрушении крыши один человек погиб и 77 пострадали

Обновлено в 21:01
Политика

В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье

Депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Александр Ярошук рассказал, что в ближайшее время в правительстве России будет принято решение о выдаче российских паспортов в Приднестровье.
Обновлено в 19:11
Политика

Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады

Обновлено в 09:31
Гаджеты

Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android

Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 16:37
Политика

Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии

Фигурантом политического скандала русский бизнесмен стал после того, как одновременно два крупных немецких издания - Suddeutsche Zeitung и Spiegel - опубликовали видео с участием теперь уже бывшего вице-канцлера, лидера ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе и женщины, которую СМИ считают Аленой Макаровой и называют племянницей российского бизнесмена.
Обновлено в 12:16
Транспорт

Грузовикам запретили выезжать на трассы в жару

В России с понедельника вступил в силу приказ «Росавтодора», который запрещает большегрузному транспорту выезжать на отдельные участки дорог с асфальтобетонным покрытием при условии высокой температуры.
Обновлено в 17:12
Гаджеты

Игровой сервис Google Stadia работает на новой модели видеокарт AMD

Согласно последней информации, в основе графического процессора для сервиса Google лежит 14-нанометровая видеокарта на архитектуре AMD GCN 1.5.
Обновлено в 10:55
Происшествия

В Москве участник полумарафона умер после финиша

В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:08
Культура

Профессор рассказал, чему полезному учит сериал «Игра престолов»

Профессор и программный директор по менеджерскому образованию Бизнес-школы при Колумбийском университете в Нью-Йорке Брюс Крейвен считает, что сериал «Игра престолов» является хорошим примером для студентов, которые осваивают профессию менеджера.
Обновлено в 20:18
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 18:13
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу

Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 18:35
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на «Евровидении»

Выступление Сергея Лазарева в финале «Евровидения» известный российский музыкант Юрий Лоза назвал «истеричным».
Обновлено в 15:31
Технологии

Китайские хакеры взломали TeamViewer в 2016 году

Количество хакерских атак активистов с 2015 года упало на 95% Согласно расследованию, кибератака была начата хакерами с китайским происхождением, которые использовали троянское вредоносное ПО Winnti, действия которого ранее были обнаружены как связанные с государственной разведывательной системой Китая.
Обновлено в 10:28
Музыка

AFP: умер певец Нильда Фернандез

Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Общество

Названы способы избавления от целлюлита за две недели

Обновлено в 20:49
Политика

Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ

Против восстановления для России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выступила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Обновлено в 14:34
Игры

В GTA 3 нашли режим разработчиков. Они могли замедлять время, удалять технику и телепортироваться

В коде GTA 3 скрыты множество интересных особенностей и инструментов, не доступных обычным геймерам.
Обновлено в 14:25
Хоккей

Георгиев стал лучшим игроком сборной России в матче против швейцарцев

Голкипер сборной России по хоккею Александр Георгиев признан лучшим игроком своей команды матча 6-го тура группового этапа ЧМ-2019 против Швейцарии (3:0). В игре против швейцарцев 23-летний Георгиев отразил 31 бросок по своим воротам.
Обновлено в 16:38
Общество

Исследование: более трети стюардесс подвергались физическому насилию

Более трети - 38 процентов стюардесс сообщили, что подвергались физическому насилию, а семь процентов были изнасилованы.
Обновлено в 14:55
Космос

Серийное производство станции «Луна-27» займет 10 месяцев

НПО имени Лавочкина госкорпорации «Роскосмос» в будущем планирует тиражировать за период около 10 месяцев автоматическую межпланетную станцию «Луна-27», предназначенную для посадки на естественный спутник Земли, рассказал РИА Новости в понедельник, 20 мая, источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:52
Музыка

Мадонна и Quavo выступили на финале «Евровидения»

Мадонна выступила на финале «Евровидения», который прошел 18 мая в Тель-Авиве.
Обновлено в 05:53
Общество

Бибер навредил экологии Исландии

Обновлено в 19:38
Футбол

Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет

Обновлено в 16:38
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