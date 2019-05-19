Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»REGNUM 12:36

Самым обидным для меня является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины. С очень большим опозданием начали восстанавливать уровень жизни после экономического кризиса, вызванного российской агрессией.

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Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»

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