Политика

Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»REGNUM 12:36

19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
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Петр Порошенко
Самым обидным для меня является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины. С очень большим опозданием начали восстанавливать уровень жизни после экономического кризиса, вызванного российской агрессией.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРидус 16:15

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Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»

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RT на русском12:23
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Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
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Политика

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Политика

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Происшествия

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В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.
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В своем Facebook Пашинян заявил, что в полдень 20 мая он объявит о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет «установление народной власти в судебной сфере».
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Футболисты «Ростова» одержали победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Гаджеты

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Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
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Политика

Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России

Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено в 12:13
Происшествия

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Обновлено в 13:38
Музыка

Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса

Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено в 14:14
Происшествия

В Хабаровске поймали похитивших миллиарды долларов китайцев

Китайские граждане обвиняются в хищении 1,9 миллиарда долларов через финансовую пирамиду.
Обновлено в 13:31
Хоккей

Гусев: вроде неплохо у нас с Кучеровым получается. Моментами

Нападающий сборной России Никита Гусев прокомментировал победу в матче чемпионата мира 2019 года с командой Швейцарии (3:0).
Обновлено в 16:48
Политика

Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса России в ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено в 10:39
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Обновлено в 16:33
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после неполадки

Пассажиры самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, вернувшегося по техническим причинам в аэропорт Ульяновска, вылетели в Москву утром в воскресенье на Airbus A320.
Обновлено в 04:26
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Двое сирийских военных погибли при обстреле в Идлибе

В результате обстрелов со стороны боевиков в Идлибе погибли двое сирийских военных, семеро получили ранения.
Обновлено в 15:24
Футбол

«Краснодар» впервые в своей истории выступит в Лиге чемпионов

«Краснодар» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов УЕФА на сезон-2019/20.
Обновлено в 11:35
Кино

Финальную серию саги «Игры престолов» покажут сегодня ночью

Фанаты известной кино-саги «Игры престолов» готовятся увидеть заключительную серию, в которой, наконец, решится вопрос о том, кто займет Железный трон.
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Экономика

Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроекты

Освоение финансовых средств по шести нацпроектам и комплексному плану развития инфраструктуры находится на уровне менее 10%, говорится в докладе Счетной палаты.
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Кино

Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь»

Французскому актеру Алену Делону вручили "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Шоу-бизнес

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Участница британской группы Spice Girls Мелани Браун, известная как Мел Би и Scary Spice, попала в больницу из-за полной потери зрения.
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Сегодня на западе Уганды в Восточной Африке опрокинулась лодка. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 16:48
Происшествия

На Шпицбергене погибли двое польских ученых

Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
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Стали известны самые посещаемые площадки «Ночи музеев» в Петербурге

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Владельцу петербургских компьютерных магазинов «Кей», «Компьютерный мир» и DNS Дмитрию Алексееву грозит до 200 тысяч рублей штрафа за покупку дерева.
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Выступление Верки Сердючки на «Евровидении» обескуражило зрителей

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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины, победивший на выборах 2019 года. Получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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