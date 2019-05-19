Политика
Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»REGNUM 12:36
19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
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Самым обидным для меня является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины. С очень большим опозданием начали восстанавливать уровень жизни после экономического кризиса, вызванного российской агрессией.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРидус 16:15
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