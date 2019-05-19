Политика

Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»REGNUM 12:36

19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
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Порошенко назвал свой самый обидный провал

Газета.Ru15:53

Порошенко назвал самое обидное для себя за годы президентства

RT на русском12:23

Порошенко назвал самый обидный провал за годы президентства

РИА Новости14:10

Порошенко рассказал о главной обиде за годы работы президентом Украины

РБК13:37

Порошенко рассказал о самом обидном

Вести.Ru12:54

Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»

REGNUM12:36

Порошенко назвал самый обидный промах за годы президентства

Известия14:27
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Музыка

Лазарев на «Евровидении» занял третье место

Обновлено вчера в 19:13
Политика

В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье

Решение о выдаче российских паспортов жителям Приднестровья будет принято в правительстве в ближайшее время.
Обновлено в 19:48
Хоккей

Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

Обновлено в 16:48
Политика

Революционный призыв Пашиняна оценил президент Армении

Президент Армении Армен Саркисян прокомментировал слова премьер-министра страны Никола Пашиняна о "втором этапе революции".
Обновлено в 19:32
Авто

Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом

Обновлено в 05:37
Общество

Сильный ветер валит деревья во Владивостоке

Осадки сопровождаются сильными порывами ветра. Из-за этого на некоторых улицах города повалились деревья.
Обновлено в 19:50
Футбол

Мбаппе признан лучшим игроком сезона в чемпионате Франции

Лучшим игроком чемпионата Франции-2018/19 признан форвард "ПСЖ" Кильян Мбаппе. Такое решение принял профсоюз футболистов Франции.
Обновлено в 18:55
Музыка

AFP: умер певец Нильда Фернандез

Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Гаджеты

Huawei лишится Android из-за Трампа

Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Кино

«Покемон. Детектив Пикачу» возглавил российский прокат на выходных

Обновлено в 18:22
Шоу-бизнес

Рита Дакота оправдалась за отдых с няней

Дакота рассказала, что не имела ввиду ничего плохого, не пыталась скрывать тот факт, что она отдыхает с няней.
Обновлено в 11:21
Общество

Сахалинцы и курильчане могут взглянуть на свою трудовую жизнь онлайн

Ранее справка содержала только информацию об общем стаже: если гражданин не увидит в справке данных о продолжительности периодов работы, учитываемых для целей досрочного назначения страховой пенсии по старости, не стоит беспокоиться, данная информация отразится в справке позже.
Обновлено в 18:39
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Футбол

«Спартак» и ЦСКА в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы

Московские футбольные клубы "Спартак" и ЦСКА потеряли шансы на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, команды сыграют в Лиге Европы.
Обновлено в 11:24
Наука

Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала

Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено в 17:21
Футбол

Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет

Обновлено в 16:38
Баскетбол

Клайберн признан MVP «Финала четырех» Евролиги

Обновлено в 16:56
Общество

В Магадане начали ремонтировать фасады домов перед приездом гостей из Москвы

Обновлено в 04:35
Экономика

Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать

Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом

Обновлено в 11:23
Экономика

Счетная палата не ожидает роста реальных доходов россиян 2019 году

Согласно прогнозу экспертов, доходы россиян серьезно упали в первом квартале и реального их роста во втором квартале также ожидать не стоит.
Обновлено в 17:38
Авто

Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили

Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.
Обновлено в 19:48
Политика

Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе

Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:10
Происшествия

Двое ученых погибли на Шпицбергене

В районе Хорсенн на Шпицбергене обнаружены тела двоих исследователей из Польши. Об этом сообщается 19 мая на сайте губернатора архипелага.
Обновлено в 17:28
Авто

Volkswagen выпустит для рынка США новый кроссовер Tarek

Новинка получит название Tarek и как выяснилось это будет не абсолютная новинке, а всего лишь адаптированная под рынок США версия автомобиля Tharu.
Обновлено в 12:51
Происшествия

В Москве участник полумарафона умер после финиша

В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре

В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере страны.
Обновлено в 19:31
Космос

Уфологи: Луна истощена по вине инопланетян

Уфологи тоже не пропустили происходящие изменения на Луне.
Обновлено 17 мая в 16:08
Гаджеты

Раскрыты характеристики нового флагмана Galaxy S11 от Samsung

Стоит отметить, что кодовое название другого флагмана Galaxy Note 10, который выйдет осенью, — Da Vinci.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Bild: в Германии опрокинулся междугородний автобус

Обновлено в 13:38
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