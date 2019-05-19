Политика

Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»REGNUM 12:36

19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
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Порошенко рассказал о самом обидном провале за годы президентства

РИА Новости18:15

Порошенко назвал свой самый обидный провал

Газета.Ru15:53

Порошенко назвал самый обидный промах за годы президентства

Известия14:27

Порошенко рассказал о главной обиде за годы работы президентом Украины

РБК13:37

Порошенко рассказал о самом обидном

Вести.Ru12:54

Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»

REGNUM12:36

Порошенко назвал самое обидное для себя за годы президентства

RT на русском12:23
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Происшествия

Легковушка протаранила столб в Кемерове

Обновлено в 21:40
Происшествия

В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник

"Двое несовершеннолетних покинули самостоятельно Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве.
Обновлено в 16:33
Кино

HBO завершил показ финала «Игры престолов»

Обновлено в 23:17
Футбол

Бэйл не поблагодарил болельщиков «Реала» после игры с «Бетисом»

Обновлено в 14:02
Хоккей

Тарасенко повторил достижение Гретцки

Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко повторил достижение Уэйна Гретцки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 21:30
Футбол

«Спартак» и ЦСКА в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы

Обновлено в 11:24
Футбол

Василий Кикнадзе: «Жест Страндберга не видел. А удар локтем был»

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе после матча 29-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:2) прокомментировал удаление игрока соперника Стефана Страндберга за две желтые карточки.
Обновлено в 06:56
Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Обновлено в 12:27
Общество

Сильный ветер валит деревья во Владивостоке

Осадки сопровождаются сильными порывами ветра. Из-за этого на некоторых улицах города повалились деревья.
Обновлено в 19:50
Музыка

AFP: умер певец Нильда Фернандез

Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Музыка

Белорусское жюри отстранили от участия в финале «Евровидения»

Европейский вещательный союз принял решение отстранить белорусское жюри от голосования в финале Евровидения, сообщает Eurovoix.
Обновлено вчера в 14:50
Экономика

Греф рассказал, что ждет доллар в ближайшие 10 лет

«Думаю, что мы будем видеть тренд ближайших 10 лет попытки создания альтернативных финансовых инструментов», — рассказал Греф в эфире телеканала «Россия-1».
Обновлено в 11:22
Экономика

РАНХиГС: более половины промпредприятий РФ предпочли бы закупать оборудование из Европы

Более половины российских промышленных предприятий хотели бы закупать оборудование, произведенное в Западной Европе, хотя основным поставщиком оборудования являются отечественные производители, говорится в "Мониторинге экономической ситуации в России" за май, подготовленном РАНХиГС.
Обновлено в 17:18
Хоккей

Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею

Обновлено в 16:37
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Fox News Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает различные компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено в 22:11
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 18:13
Происшествия

В Пекине шквалистый ветер привел к гибели четырех человек

Шквалистый ветер, который валил деревья, привел к гибели четырех человек в Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 22:26
Политика

Пушков объяснил опасения из-за восстановления России в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал негативную реакцию некоторых европейских политиков из-за возможного восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 16:42
Авто

Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом

Обновлено в 05:37
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым татарам

Обновлено вчера в 04:32
Футбол

Дмитрий Аленичев покинет «Енисей»

Красноярский футбольный клуб Енисей в заключительном домашнем матче сезона Российской премьер-лиги сыграл вничью с Динамо (Москва) - таким образом, красноярская команда покидает РПЛ.
Обновлено в 22:08
Политика

МВФ загнал Украину в долговую яму, заявил депутат Рады

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) принесло лишь убытки экономике и загнало страну в долговую яму.
Обновлено в 21:48
Гаджеты

Huawei лишится Android из-за Трампа

Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин готовит Виталину Цымбалюк-Романовскую к большой сцене

Шаляпин и Цымбалюк-Романовская не перестают удивлять публику.
Обновлено в 22:00
Экономика

В России может появиться виртуальная экономическая зона

В конце марта Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны.
Обновлено в 17:20
Здоровье

В ДРК число погибших из-за вируса Эболы превысило 1200 человек

Свыше 1200 человек погибли с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие

Минобороны заказало первую партию снарядов с управляемым подрывом

Обновлено в 22:05
Шоу-бизнес

Катя Колисниченко: «Юля – мамочка со стажем, поэтому хочет навязать мне свое воспитание»

Обновлено в 17:00
Общество

Гороскоп на 19 мая: В полнолуние мысли часто воплощаются в реальность

Гороскоп на 19 мая, по данным астрологов наступает майское полнолуние.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Инна Щеглова стала министром труда и соцзащиты населения Забайкалья

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Осипов назначил бывшего замминистра Инну Щеглову руководителем министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края, об этом Осипов сообщил 20 мая во время оперативного совещания правительства.
Обновлено в 22:41
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