Политика
Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»REGNUM 12:36
19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
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Происшествия
Легковушка протаранила столб в Кемерове
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Происшествия
В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник
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Кино
HBO завершил показ финала «Игры престолов»
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Хоккей
Тарасенко повторил достижение Гретцки
Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко повторил достижение Уэйна Гретцки, сообщает "Советский спорт".
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«Спартак» и ЦСКА в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы
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Василий Кикнадзе: «Жест Страндберга не видел. А удар локтем был»
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе после матча 29-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:2) прокомментировал удаление игрока соперника Стефана Страндберга за две желтые карточки.
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Общество
Сильный ветер валит деревья во Владивостоке
Осадки сопровождаются сильными порывами ветра. Из-за этого на некоторых улицах города повалились деревья.
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AFP: умер певец Нильда Фернандез
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Белорусское жюри отстранили от участия в финале «Евровидения»
Европейский вещательный союз принял решение отстранить белорусское жюри от голосования в финале Евровидения, сообщает Eurovoix.
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Экономика
Греф рассказал, что ждет доллар в ближайшие 10 лет
«Думаю, что мы будем видеть тренд ближайших 10 лет попытки создания альтернативных финансовых инструментов», — рассказал Греф в эфире телеканала «Россия-1».
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Экономика
РАНХиГС: более половины промпредприятий РФ предпочли бы закупать оборудование из Европы
Более половины российских промышленных предприятий хотели бы закупать оборудование, произведенное в Западной Европе, хотя основным поставщиком оборудования являются отечественные производители, говорится в "Мониторинге экономической ситуации в России" за май, подготовленном РАНХиГС.
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Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает различные компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено в 22:11
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 18:13
Происшествия
В Пекине шквалистый ветер привел к гибели четырех человек
Шквалистый ветер, который валил деревья, привел к гибели четырех человек в Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 22:26
Политика
Пушков объяснил опасения из-за восстановления России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал негативную реакцию некоторых европейских политиков из-за возможного восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 16:42
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым татарам
Обновлено вчера в 04:32
Футбол
Дмитрий Аленичев покинет «Енисей»
Красноярский футбольный клуб Енисей в заключительном домашнем матче сезона Российской премьер-лиги сыграл вничью с Динамо (Москва) - таким образом, красноярская команда покидает РПЛ.
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МВФ загнал Украину в долговую яму, заявил депутат Рады
Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) принесло лишь убытки экономике и загнало страну в долговую яму.
Обновлено в 21:48
Гаджеты
Huawei лишится Android из-за Трампа
Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
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Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин готовит Виталину Цымбалюк-Романовскую к большой сцене
Шаляпин и Цымбалюк-Романовская не перестают удивлять публику.
Обновлено в 22:00
Экономика
В России может появиться виртуальная экономическая зона
В конце марта Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны.
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Здоровье
В ДРК число погибших из-за вируса Эболы превысило 1200 человек
Свыше 1200 человек погибли с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщает министерство здравоохранения страны.
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Катя Колисниченко: «Юля – мамочка со стажем, поэтому хочет навязать мне свое воспитание»
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Общество
Гороскоп на 19 мая: В полнолуние мысли часто воплощаются в реальность
Гороскоп на 19 мая, по данным астрологов наступает майское полнолуние.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Инна Щеглова стала министром труда и соцзащиты населения Забайкалья
Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Осипов назначил бывшего замминистра Инну Щеглову руководителем министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края, об этом Осипов сообщил 20 мая во время оперативного совещания правительства.
Обновлено в 22:41