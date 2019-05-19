Политика

Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»REGNUM вчера в 12:36

19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
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Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»

Газета.Ru02:02

Порошенко рассказал о самом обидном провале за годы президентства

РИА Новостивчера в 18:15

Порошенко назвал самое обидное для себя за годы президентства

RT на русскомвчера в 12:23

Порошенко рассказал о главной обиде за годы работы президентом Украины

РБКвчера в 13:37

Порошенко рассказал о самом обидном

Вести.Ruвчера в 12:54

Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»

REGNUMвчера в 12:36

Порошенко назвал самый обидный промах за годы президентства

Известиявчера в 14:27
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Музыка

Победителем «Евровидения» стал певец из Нидерландов

Обновлено вчера в 02:13
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с участием семи машин в Подмосковье

В результате аварии с участием семи автомобилей в городском округе Пушкино пострадали восемь человек.
Обновлено в 00:58
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei

По данным собеседников Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и так далее.
Обновлено в 01:47
Кино

Вышла последняя серия «Игры престолов»

6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В Понтонном мужчина, женщина и ребенок получили ножевые ранения

У дома 27 по Южной улице женщина 1974 года рождения схватилась за нож и нанесла ранение мужчине 1994 года рождения.
Обновлено в 01:19
Общество

В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма

Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:24
Происшествия

В Ростове-на-Дону в многоэтажке произошел пожар, пострадали 4 человека

Обновлено вчера в 17:07
Политика

В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Политика

Зеленский приехал на репетицию инаугурации

На репетицию инаугурации прибыл вновь избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Политика

В Ереване протестующие по призыву Пашиняна заблокировали здания судов

После призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна группы протестующих начали блокировать входы в здания судов в Ереване.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Население на западе Канады эвакуируют из-за лесных пожаров

Пожары стали причиной эвакуации населения в центральной части западной провинции Альберта в Канаде.
Обновлено в 01:37
Общество

Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян

Наиболее распространенная аллергия у граждан, как показал опрос, на растения (26%).
Обновлено вчера в 20:28
Экономика

Счетная палата не верит в рост доходов россиян

Счетная палата России считает маловероятным существенный рост реальных доходов населения по итогам 2019 года.
Обновлено вчера в 21:31
Здоровье

Диетологи назвали самые полезные продукты на Земле

Специалисты в сфере диетологии из разных стран мира рассказали, какие продукты являются самыми полезными.
Обновлено вчера в 12:55
Хоккей

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
Здоровье

В легочном отделении больницы №20 Красноярска начался ремонт

Обновлено в 01:57
Путешествия

Москвичей пригласили на тридцать бесплатных экскурсий

Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес

Скарлетт Йоханссон готовится к свадьбе

Актриса Скарлетт Йоханссон и комик Колин Жост решили пожениться.
Обновлено вчера в 22:17
Наука

Найден способ стимулировать выработку инсулина в организме при диабете

Ученые из Университета Эксетера провели революционное исследование и нашли способ стимуляции выработки инсулина клетками организма при диабете.
Обновлено 17 мая в 00:52
Кино

«Джон Уик 3» собрал за первые выходные $57 млн и свергнул «Мстителей»

Обновлено вчера в 18:37
Общество

В Екатеринбурге вандалы испортили памятник Ленину и набережную

В Екатеринбурге коммунальные службы очищают надписи на памятнике Ленину.
Обновлено в 02:26
Политика

Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:08
Происшествия

Автомобиль за 6 млн рублей угнали у безработного в центре Москвы

Toyota Land Cruiser 200 стоимостью шесть миллионов рублей угнали у безработного в центре Москвы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:49
Происшествия

В магнитогорской больнице умер журналист, избитый водителем на дороге

Журналист газеты города Магнитогорск Челябинской области, избитый в ходе конфликта в конце марта водителем и до настоящего времени находившийся в больнице, скончался ночью в понедельник, сообщают его коллеги.
Обновлено в 01:30
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Хоккей

Тарасенко признан второй звездой дня НХЛ

Обновлено в 01:47
Музыка

Зрители 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Самой высокой оценки в 12 баллов Лазарев удостоился только от жюри Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:17
Политика

Беженцы в «Рукбане» получили медпомощь и продукты

Беженцы из лагеря «Рукбан» в Сирии получили медицинскую помощь и питание в пункте временного размещения.
Обновлено в 01:15
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