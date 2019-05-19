Политика
Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»REGNUM вчера в 12:36
19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
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Музыка
Победителем «Евровидения» стал певец из Нидерландов
Обновлено вчера в 02:13
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с участием семи машин в Подмосковье
В результате аварии с участием семи автомобилей в городском округе Пушкино пострадали восемь человек.
Обновлено в 00:58
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei
По данным собеседников Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и так далее.
Обновлено в 01:47
Кино
Вышла последняя серия «Игры престолов»
6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Происшествия
В Понтонном мужчина, женщина и ребенок получили ножевые ранения
У дома 27 по Южной улице женщина 1974 года рождения схватилась за нож и нанесла ранение мужчине 1994 года рождения.
Обновлено в 01:19
Общество
В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма
Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:24
Происшествия
В Ростове-на-Дону в многоэтажке произошел пожар, пострадали 4 человека
Обновлено вчера в 17:07
Политика
В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья
Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Политика
Зеленский приехал на репетицию инаугурации
На репетицию инаугурации прибыл вновь избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
В Ереване протестующие по призыву Пашиняна заблокировали здания судов
После призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна группы протестующих начали блокировать входы в здания судов в Ереване.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Население на западе Канады эвакуируют из-за лесных пожаров
Пожары стали причиной эвакуации населения в центральной части западной провинции Альберта в Канаде.
Обновлено в 01:37
Общество
Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян
Наиболее распространенная аллергия у граждан, как показал опрос, на растения (26%).
Обновлено вчера в 20:28
Экономика
Счетная палата не верит в рост доходов россиян
Счетная палата России считает маловероятным существенный рост реальных доходов населения по итогам 2019 года.
Обновлено вчера в 21:31
Здоровье
Диетологи назвали самые полезные продукты на Земле
Специалисты в сфере диетологии из разных стран мира рассказали, какие продукты являются самыми полезными.
Обновлено вчера в 12:55
Хоккей
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
Здоровье
В легочном отделении больницы №20 Красноярска начался ремонт
Обновлено в 01:57
Путешествия
Москвичей пригласили на тридцать бесплатных экскурсий
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес
Скарлетт Йоханссон готовится к свадьбе
Актриса Скарлетт Йоханссон и комик Колин Жост решили пожениться.
Обновлено вчера в 22:17
Наука
Найден способ стимулировать выработку инсулина в организме при диабете
Ученые из Университета Эксетера провели революционное исследование и нашли способ стимуляции выработки инсулина клетками организма при диабете.
Обновлено 17 мая в 00:52
Кино
«Джон Уик 3» собрал за первые выходные $57 млн и свергнул «Мстителей»
Обновлено вчера в 18:37
Общество
В Екатеринбурге вандалы испортили памятник Ленину и набережную
В Екатеринбурге коммунальные службы очищают надписи на памятнике Ленину.
Обновлено в 02:26
Политика
Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Автомобиль за 6 млн рублей угнали у безработного в центре Москвы
Toyota Land Cruiser 200 стоимостью шесть миллионов рублей угнали у безработного в центре Москвы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:49
Происшествия
В магнитогорской больнице умер журналист, избитый водителем на дороге
Журналист газеты города Магнитогорск Челябинской области, избитый в ходе конфликта в конце марта водителем и до настоящего времени находившийся в больнице, скончался ночью в понедельник, сообщают его коллеги.
Обновлено в 01:30
Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Хоккей
Тарасенко признан второй звездой дня НХЛ
Обновлено в 01:47
Музыка
Зрители 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Самой высокой оценки в 12 баллов Лазарев удостоился только от жюри Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Беженцы в «Рукбане» получили медпомощь и продукты
Беженцы из лагеря «Рукбан» в Сирии получили медицинскую помощь и питание в пункте временного размещения.
Обновлено в 01:15