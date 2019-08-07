Политика

Порошенко вернулся на Украину ночьюИзвестия вчера в 21:01

Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.
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Порошенко вернулся на Украину под покровом ночи

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Газета.Ru01:12

Порошенко вернулся на Украину

URA.Ruвчера в 23:22

СМИ: Порошенко вернулся на Украину после того, как «сбежал» из страны — видео

Life.ruвчера в 21:35

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РЕН ТВвчера в 21:17

Порошенко вернулся на Украину ночью

Известиявчера в 21:01
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