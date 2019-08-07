Политика
Порошенко ночью вернулся на УкраинуВести.Ru 01:30
Петр Порошенко вернулся на Украину. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью. Оттуда он уехал на кортеже из двух автомобилей.
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Политика
Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.
Обновлено в 04:38
Культура
Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом
Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
Обновлено в 03:21
Культура
Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском
Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище. Точная дата похорон пока не определена. Певец умер 4 августа на 85-м году жизни.
Обновлено в 03:39
Технологии
Сбербанк займется ДНК-тестами и биохакингом
Из текста сообщения Собе-Панека следует, что подразделение SberHealth разыскивает руководителей, которые будут управлять проектами в области ДНК-тестов, онлайн-продаж медицинских товаров и услуг, а также в области медицинских информационных систем, биохакинга и телемедицины.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП
Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.
Обновлено в 03:21
Общество
Синоптики предупредили москвичей о погодном коллапсе
Москвичей ожидает погодный коллапс в четверг и в пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено в 04:26
Экономика
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено вчера в 19:33
Армия и оружие
Путин прокомментировал выход США из ДРСМД
Президент России Владимир Путин прокомментировал выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено 05 августа в 09:08
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов вместе с годовалым сыном отдыхает в Геленджике
Кстати, недавно Дмитрий Маликов вместе с сыном посетил зоопарк .
Обновлено вчера в 05:51
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Автобус сбил насмерть двух человек на остановке в Долгопрудном
В подмосковном городе Долгопрудный автобус въехал в остановку, где стояли несколько человек. Инцидент произошел на Лихачевском шоссе.
Обновлено в 04:12
Общество
В РФ разработают специальные правила для рыбаков-любителей
По словам Шестакова, надо принять правила, «которые будут всех удовлетворять», и они должны быть такими, чтобы «рыбакам-любителям было удобнее».
Обновлено в 04:44
Происшествия
В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой
Обновлено в 02:53
Кино
Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов Пастернака
Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Стриптиз-клубы в трех регионах заподозрили в вовлечении в проституцию
Директоров сети стриптиз-клубов в Ижевске, Саранске и Твери заподозрили в вовлечении девяти танцовщиц и официанток в занятие проституцией.
Обновлено в 04:14
Экономика
У ведущей «России-1» нашли участок на Рублёвке за $45 млн
Обновлено в 04:49
Политика
Во Франции предсказали «передел мира» по Уралу
В международных отношениях в скором времени может произойти «передел мира, в котором линия раздела пройдет по Уралу, а главными участниками станут Европа и Азия», считает эксперт в области геополитики Каролин Галактерос.
Обновлено в 04:50
Гаджеты
Xiaomi Mi 9 5G получит экран разрешением 2K, оптическую стабилизацию и аккумулятор большей емкости
В новинке появится дисплей разрешением 2К, появится новый датчик изображения в составе основной камеры, также в ней появится оптическая стабилизация.
Обновлено в 01:11
Футбол
«Сан-Паулу» представил Дани Алвеса
«Сан-Паулу» представил защитника Дани Алвеса в качестве игрока команды.
Обновлено в 03:34
Общество
В России разработали версию Конституции для детей в стихах и картинках
Факультативные занятия по изучению Конституции в начальных классах могут появиться в российских школах, для этой цели разработана специальная версия основного закона РФ для детей в стихах и картинках.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Фанаты же отмечают, что певица не стала облачаться в более теплые костюмы и продолжила выступать в одежде, являющейся неотъемлемой составляющей образа Дженнифер Лопес.
Обновлено 05 августа в 01:40
Кино
Disney снимет ремейки фильмов «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 04:37
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Общество
Петербуржцы продолжают стоять в очередях в визовый центр Финляндии
Петербуржцы продолжают штурмовать визовый центр Финляндии на улице Марата — люди стоят в многочасовых очередях, чтобы успеть подать документы до ужесточения правил получения шенгенских виз для россиян, которые вступят в силу с сентября.
Обновлено в 04:19
Авто
Тюнеры из Militem доработали Jeep Renegade
Специалисты итальянского тюнинг-ателье Militem показали пакет доработок для внедорожника Jeep Renegade.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
В ВСУ заявили о гибели шести военных в Донбассе
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Магнитогорске взорвали автомобиль
Обновлено в 03:18