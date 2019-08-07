Политика

Порошенко ночью вернулся на УкраинуВести.Ru 01:30

Петр Порошенко вернулся на Украину. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью. Оттуда он уехал на кортеже из двух автомобилей.
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Порошенко вернулся на Украину

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Порошенко вернулся на Украину под покровом ночи

Lenta.ruвчера в 22:36

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Газета.Ru01:12

Порошенко вернулся на Украину, пишут СМИ

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Life.ruвчера в 21:35

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РЕН ТВвчера в 21:17

Порошенко вернулся на Украину ночью

Известиявчера в 21:01
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