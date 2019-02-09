Политика

Порошенко не захотел для Украины «хихикающего с Путиным» президентаИзвестия 15:52

Украине не нужен президент, который встанет на колени перед Кремлем, заявил украинский лидер Петр Порошенко во время своего выступления перед сторонниками 9 февраля.
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Петр Порошенко
Украине не нужен президент и главнокомандующий, который станет перед Кремлем на колени. Не нужен президент и главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным. Не нужен президент и главнокомандующий, первым подписанным документом которого будет акт о капитуляции.
— Петр Порошенко, президент УкраиныТелеканал 360° 19:01

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