Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает «Интерфакс-Украина».

Порошенко не захотел быть люстрированным

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