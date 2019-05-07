Политика

Порошенко не явился в Генпрокуратуру на допрос по делу о МайданеТК Звезда 03:19

Петр Порошенко не явился в Генеральную прокуратуру Украины на допрос по делу о событиях на Майдане в 2014 году. При этом он не предупредил о неявке. Об этом заявил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
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Почему Порошенко опять не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Газета.Ru13:31

Порошенко не пришел на второй допрос по делу о Евромайдане

Коммерсантъ04:30

Порошенко не пришел на допрос по делу о гибели участников Евромайдана

РБК04:24

Порошенко пообещали привести на допрос силой

Lenta.ru06:29

Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру Украины

РИА Новости04:02

Порошенко вновь не явился на допрос в Генпрокуратуру по делу «майдана»

ТАСС03:54

Порошенко планируют оштрафовать при повторной неявке на допрос

RT на русском04:15
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Происшествия

По делу о загрязнении российской нефти задержали четверых человек

По делу об умышленном загрязнении российской нефти, поступавшей в трубопровод «Дружба», задержаны четыре человека.
Обновлено в 05:49
Политика

В Италии испанским королям по ошибке включили не тот гимн

В итальянском Неаполе во время торжественного мероприятия Cotec Europa, на котором присутствовали два испанских монарха — нынешний король Филипп VI и его отец король Хуан Карлос I, по ошибке включили гимн времен диктатуры в Испании.
Обновлено в 17:49
Происшествия

Стало известно о состоянии черных ящиков сгоревшего SSJ-100

Состояние черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 расценивается как приемлемое.
Обновлено вчера в 02:49
Театры

Самбурская со скандалом ушла из театра

Актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула театр на Малой Бронной раньше намеченного срока.
Обновлено в 22:18
Космос

Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле

В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено в 03:29
Политика

Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым

Леонид Кравчук, являющийся бывшим президентом Украины, заявил о том, что Хрущев в буквальном смысле заставил правительство Украины забрать Крым в состав своей страны, сообщают «РИА новости».
Обновлено в 13:55
Политика

В Крыму оценили состояние оставшихся на полуострове украинских МиГ-29

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал РИА Новости, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.
Обновлено в 21:58
Общество

В эфире радио «КП - в Перми» нотариус рассказала, в чем преимущество перехода традиционного нотариата в цифровой формат

В эфире радио «КП - в Перми» нотариус Пермского городского нотариального округа Мария Боронина рассказала в чем преимущество перехода традиционного нотариата в цифровой формат.
Обновлено в 08:27
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Обновлено в 17:41
Политика

Предложен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено вчера в 10:44
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров

Обновлено в 12:37
Политика

США сняли санкции с генерала Венесуэлы

Вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс заявил, что с венесуэльского генерала Мануэля Кристофера Фигеры, который поддержал оппозиционера Хуана Гуайдо, сняты все санкции.
Обновлено в 16:52
Игры

«Долой эксклюзивность»: разработчики не отдают свои игры в Epic Games Store

По словам разработчиков Rise of Industry, перенос игры скверно сказался бы на репутации студии, разозлил уже имеющихся поклонников и усложнил доступ к проекту потенциальным игрокам.
Обновлено в 16:53
Политика

Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено в 20:37
Экономика

ФНС представила статистику жизненного цикла предприятий

ФНС представила статистику жизненного цикла предприятий Как следует из данных ФНС за первый квартал 2019 года, бизнес все реже решается на открытие в стране новых компаний.
Обновлено в 11:54
Политика

Чулпан Хаматова призналась в ненависти к Великой Отечественной войне

Обновлено в 09:30
Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Политика

Президент Шри-Ланки заверил, что в стране обеспечена безопасность

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил, что в его стране, пережившей крупнейшую в своей истории серию терактов, к настоящему моменту обеспечена безопасность.
Обновлено в 13:26
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:56
Происшествия

Телеведущая Тамилла Абдулаева погибла в ДТП

В Дагестане в результате ДТП погибла журналист и телеведущая Тамилла Абдулаева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава по региону.
Обновлено в 09:31
Общество

Демушкин рассказал о своей новой работе чиновником в Барвихе

Националист Дмитрий Демушкин рассказал РБК, что начинает работу в качестве заместителя главы администрации сельского поселения Барвихинское.
Обновлено в 21:47
Финансы

Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях

Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено в 08:05
Кино

HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks

Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено в 04:02
Происшествия

На суде по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» пристав потерял сознание

Обновлено в 03:46
Экономика

В России стремительно дорожают самые востребованные лекарства

Цены на «Валидол» и ряд других лекарственных препаратов, которые пользуются спросом в аптеках, дорожают несколько месяцев подряд.
Обновлено в 15:05
Политика

МИД Ирана заявил, что Тегеран не выйдет из СВПД

Ранее сообщалось, что Иран объявит в среду о своем решении сократить обязательства по СВПД по иранской ядерной программе в годовщину выхода США из этой сделки.
Обновлено в 18:05
Политика

Двух украинских рыбаков освободили в Крыму

Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.
Обновлено в 08:28
Общество

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Финансы

Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей

Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено в 14:59
Происшествия

СКР назвал основные версии катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 04:09
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