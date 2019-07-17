Политика
Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований УкраиныRT на русском 05:00
Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщил на брифинге директор ведомства Роман Труба.
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Наука
Предсказана экологическая катастрофа в Сибири
Обновлено в 03:43
Футбол
Сульшер: «Если у тебя есть Погба, ты строишь команду вокруг него»
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер по-прежнему видит в Поле Погба лидера команды. Поль – фантастический игрок и человек.
Обновлено в 00:50
Недвижимость
Число новых поселков в Подмосковье сократилось на треть за пять лет
За первые шесть месяцев 2019 года на первичном загородном рынке Подмосковья в продажу вышло 30 новых поселков.
Обновлено в 04:13
Футбол
«Спартак» подпишет контракт с полузащитником Мирзовым
Полузащитник сборной России и "Ростова" Резиуан Мирзов в ближайшее время станет игроком "Спартака".
Обновлено в 02:41
Происшествия
Под Геленджиком в ДТП погибли четверо, среди них две девочки
В результате столкновения на месте погиб водитель Ford Transit и трое пассажиров, среди которых находились две несовершеннолетние девочки.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Госдума ужесточила наказание за непропуск скорой помощи
Речь идет также о непропуске машин скорой помощи. Соответствующий пакет законов Госдума приняла в третьем чтении, пишет Интерфакс.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
В Канаде при крушении самолета погибли три человека
Как сообщает CTV News, после того как самолет не вернулся в оговоренное время, а с летевшими на нем людьми пропала связь, на базе подняли тревогу и уведомили об этом местные власти.
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Наука
Нейросеть научилась собирать кубик Рубика за 20 ходов
DeepCubeA собирала кубики Рубика на тестах в среднем за 20 ходов, избрав в 60,3% случаев наикратчайшее решение — в том числе за рекордную 1 секунду.
Обновлено вчера в 23:14
Футбол
«Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.
Обновлено вчера в 16:49
Финансы
Россия в мае сократила вложения в US Treasuries на $112 млн
Россия сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в мае 2019 года на $112 млн по сравнению с апрелем.
Обновлено в 01:55
Политика
Россия не получала запрос Нидерландов на выдачу фигурантов дела МН17
Российское посольство в Нидерландах не получало запроса от властей этой страны на выдачу подозреваемых в причастности к катастрофе малайзийского Boeing МН17.
Обновлено в 04:27
Политика
Спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию
Усилить роль парламента Володин предлагает за счет участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 02:32
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.
Обновлено в 04:23
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Утром 15 июля курс доллара вырос на 5 копеек – до 63,03 рубля.
Обновлено 15 июля в 03:35
Политика
Лавров оценил перспективы отношений РФ и США
В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
Шоу-бизнес
Тарзан в красных микроплавках продемонстрировал загар
Ждать не заставил и Сергей, показавшись следом в микроплавках.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Две женщины погибли в Сирии, подорвавшись на мине
Взрыв мины, установленной боевиками в районе Восточная Гута под Дамаском, привел к гибели двух сирийских женщин.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
В Литве начали рассказывать правду о Грибаускайте
Информационное агентство BNS в первый рабочий день нового президента Литвы опубликовало материал о внешней политике предыдущего президента Дали Грибаускайте на основе воспоминаний работавших с ней людей.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
На Украине вступил в силу закон о языке
На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах, сообщает «112 Украина».
Обновлено вчера в 02:56
Экономика
Антипинский НПЗ спустя три месяца простоя возобновит работу
«Транснефть» планирует возобновить поставки нефти на Антипинский НПЗ в Тюменской области с 18 июля.
Обновлено в 04:48
Общество
В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы и дождя в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 04:34
Гаджеты
В 2020 году появятся смартфоны с камерами на 108 Мп и 10-кратным зумом
Обновлено вчера в 10:25
Технологии
Число кибератак на умные устройства выросло в четыре раза
По итогам 2018 года был зафиксирован рост числа кибератак на умные устройства, такие как часы, смарт-телевизоры, детские игрушки, видеорегистраторы и холодильники.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53