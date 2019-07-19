Политика

Порошенко не пустили в зал заседания ЕвропарламентаВечерняя Москва 00:40

Экс-президенту Украины Петру Порошенко не разрешили пройти в зал заседания Европарламента. Отказ объяснили тем, что его не оказалось в списке гостей. В результате Петра Порошенко посадили на галерке, сообщает strana.ua.
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Порошенко не пустили на трибуну в Европарламенте

Известия06:41

Порошенко не пропустили в зал заседания Европарламента

Газета.Ru07:11

Для Порошенко не нашлось места в зале Европарламента

РЕН ТВвчера в 23:04

Порошенко во время заседания Европарламента разместился на галерке

РБКвчера в 22:43

Порошенко не пустили в Европарламент

Вести.Ruвчера в 18:37

Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента

РИА Новостивчера в 17:54

Порошенко не пустили в зал Европарламента и посадили на галерке

ТК Звездавчера в 15:21
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 10:45, Вашингтон
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Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
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Путин одним «русским словом» ответил на проблему затопленного Тулуна

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В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17

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Авто

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Ранее ГЛАС рассказал: обновленная версия Hyundai Solaris получила новый мотор.
Обновлено в 10:16
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Армия и оружие

В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»

Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
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Происшествия

Инну Чурикову перевели из реанимации

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Интернет

Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн

В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.
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Футбол

Зидан определился с линией атаки «Реала»

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Происшествия

Около Афин произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Греции. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 км от Афин.
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Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

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Политика

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Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
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Низкие дозы радиации способствуют развитию раковых клеток

Эксперты обнаружили, что низкие дозы радиации увеличивают количество клеток с мутацией гена р53, хорошо известном генетическом изменении, связанном с раком.
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Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео, на котором, как утверждают сотрудники Государственного музея С. А. Есенина, запечатлен призрак.
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В Сети появился трейлер фильма «Лучший стрелок – 2» с Томом Крузом

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