Экс-президенту Украины Петру Порошенко не разрешили пройти в зал заседания Европарламента. Отказ объяснили тем, что его не оказалось в списке гостей. В результате Петра Порошенко посадили на галерке, сообщает strana.ua.

Порошенко не пустили в зал заседания Европарламента

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