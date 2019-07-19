Политика
Порошенко не пустили в зал ЕвропарламентаГазета.Ru 01:13
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua. Порошенко до этого заявил, что направляется в Страсбург, чтобы сформировать мощную группу союзников среди евродепутатов.
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Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Политика
Путин пообщался с пострадавшими от паводка жителями Иркутской области
Президент России Владимир Путин вновь посетил Иркутскую область, пострадавшую от масштабного наводнения.
Обновлено в 05:42
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Корабль США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива
Обновлено вчера в 15:20
Футбол
«Ростов» жёстко отреагировал на трансфер Мирзова в «Спартак»
Футбольный клуб «Ростов» выступил с официальным заявлением, прокомментировав слова спортивного директора «Арсенала» Андрея Рудакова по поводу трансфера полузащитника Резиуана Мирзова в московский «Спартак».
Обновлено в 09:56
Политика
В Дрездене хотят водить туристов по «путинским местам»
Экскурсии по «путинским местам» могут быть организованы в Германии. Об этом задумались в департаменте по туризму Дрездена.
Обновлено в 10:24
Политика
В Донбассе открестились от поддержки плана Медведчука
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по созданию автономного региона.
Обновлено в 11:22
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
Россияне атаковали инстаграм Леонардо Ди Каприо
Обновлено в 08:51
Происшествия
Инну Чурикову перевели в реанимацию
Актриса Инна Чурикова находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:55
Транспорт
«Пассажиравтотранс» закупит 200 автобусов за 3,4 млрд рублей
Стоимость контракта составит 3,4 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Общество
Во Франции зафиксирована самая высокая температура в истории страны
Во французском городе Верарг зафиксировали самую высокую температуру в истории страны.
Обновлено в 11:56
Политика
За работу не преследуют: в ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского
Официальный представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти освободить из тюрьмы руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено 17 июля в 03:12
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»
Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено в 09:09
Авто
Skoda начала производство обновленного Skoda Superb
На заводе Skoda в чешских Квасинах началось серийное производство обновленного Skoda Superb.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице
Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в июне 2017 года, апелляционный суд Гааги постановил, что «голубые каски» (солдаты ООН) из Нидерландов признаны ответственными за гибель 7,8 тыс. боснийских мусульман во время резни в Сребренице 1995 года.
Обновлено в 08:45
Технологии
Депутаты запретят продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО
Создатели законопроекта указывают, что запрет продажи гаджетов без предустановленного российского ПО никак не затронет их права потребителей – дополнительно устанавливать на устройствах зарубежное программное обеспечение никто не собирается запрещать.
Обновлено в 03:23
Спорт
Ван Арт сошел с «Тур де Франс» после падения на 13-м этапе гонки
Бельгийский гонщик Jumbo-Visma Воут ван Арт сошел с «Тур де Франс» после падения на 13-м этапе многодневки.
Обновлено в 11:32
Политика
Путин введет электронные визы в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.
Обновлено в 03:27
Недвижимость
Путин предложил субсидировать из бюджета первый взнос по ипотеке
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по субсидированию гражданам из бюджетных средств первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Пять партий могут пройти в Верховную раду по итогам выборов
Пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
Пенсионерка похоронила дочь в простыне под кустами в Петербурге
В Санкт-Петербурге пенсионерка похоронила умершую дочь под окнами соседей.
Обновлено в 04:16
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
Члены палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур и Майк Куигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик внесли в конгресс США законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (SAILORS Act), предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 23:47
Космос
Госкомиссия утвердила экипаж новой экспедиции на МКС
Государственная комиссия утвердила новый экипаж длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), который отправится 20 июля на орбиту с космодрома Байконур на пилотируемом корабле "Союз МС-13".
Обновлено в 09:03
Общество
Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге
Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) рассказал РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу в Екатеринбурге, которую залили гудроном, сейчас оценивается нанесенный ей ущерб.
Обновлено в 05:30
Общество
Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле
Российское подразделение Greenpeace совместно с digital-агентством Isobar запустили кампанию EarthApp по «состариванию» фотографий различных мест планеты по аналогии с приложением FaceApp.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз
Микроавтобус и бензовоз столкнулись под Калининградом на трассе Калининград - Черняховск.
Обновлено в 08:00