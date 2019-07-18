Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, отправив его вместо этого на галерку. Об этом сообщает издание Strana.ua, в распоряжении которого оказались фотографии с мероприятия.

Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента

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