Политика
Порошенко не пустили в зал заседаний ЕвропарламентаРИА Новости 17:54
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, отправив его вместо этого на галерку. Об этом сообщает издание Strana.ua, в распоряжении которого оказались фотографии с мероприятия.
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Авто
Lexus показал концепт Lexus GX для бездорожья
Обновлено в 06:18
Здоровье
Шоколад и зефир являются самыми безвредными сладостями
Оптимальными сладостями являются шоколад, мармелад, пастила, зефир и сладкие фрукты.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Индия назвала условие закупки истребителя Су-57
Обновлено в 19:31
Общество
Строители подали на Киркорова в суд
Обновлено в 18:24
Наука
Ученые назвали новую причину инфарктов и инсультов
Ученые провели масштабное исследование, проанализировав 36 миллионов показаний артериального давления у 1,3 миллиона пациентов больниц с 2007 по 2016 годы.
Обновлено в 19:08
Футбол
Лига Европы. Определился соперник тульского «Арсенала»
Определился соперник тульского "Арсенала" по второму отборочному кругу турнира. Им стал азербайджанский клуб "Нефтчи".
Обновлено в 16:50
Происшествия
В Мексике восемь человек погибли в ДТП с автобусом
Восемь человек погибли и 20 пострадали в ДТП с автобусом в тихоокеанском штате Найярит в Мексике, сообщает местное издание Sol de Nayarit.
Обновлено в 19:56
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено вчера в 06:20
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
В Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана на 31,2 процента меньше — 66 тысяч рублей.
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
Полностью голая девушка прыгнула с 45-метрового моста в Португалии
Инцидент произошел на мосту Понти-ди-Дон-Луиш I, который находится в районе Порту. В Сети было опубликовано видео прыжка обнаженной девушки.
Обновлено в 19:51
Политика
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 13:25
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Политика
Корабль ВМС США сбил беспилотник Ирана
Обновлено в 16:01
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка»
Появился первый трейлер комедии Кевина Смита «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка».
Обновлено в 13:56
Футбол
«Люблю спорные моменты». Алькантара категорично высказался насчет VAR
Например, хавбек «Баварии» Алькантара высказался о нововведении в негативном ключе.
Обновлено в 14:51
Игры
Вышел первый геймплейный трейлер FIFA 20
Electronic Arts опубликовала первый геймплейный трейлер FIFA 20, в котором компания показала особенности новой части симулятора и продемонстрировала несколько изменений, по сравнению с прошлыми играми франшизы.
Обновлено в 15:48
Интернет
Создатели российского приложения FaceApp ответили на обвинения США
Российская компания Wireless Lab, которая разработала популярное приложение для мобильных устройств FaceApp, заявила, что не занимается передачей данных пользователей третьим лицам.
Обновлено в 20:10
Политика
Зеленский назвал позором отказ в созыве внеочередного заседания Рады
Украинский лидер обвинил спикера парламента в преступной бездеятельности Президент Украины Владимир Зеленский назвал отказ спикера парламента Андрея Парубия созвать внеочередное заседание Верховной рады позором.
Обновлено в 08:13
Здоровье
Могут ли безсульфатные шампуни навредить волосам волгоградцев
Оправдана ли цена таких шампуней и действительно ли они намного лучше обычных – разбираемся в материале «Волгоградской правды.ру».
Обновлено в 15:30
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Политика
Служащим по контракту рядовым существенно повысят зарплату
Рядовым и сержантам, служащим по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно повысят зарплату, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
Обновлено вчера в 00:35
Авто
FAW планирует привезти в Россию две новинки
Китайская компания FAW планирует расширить в 2020 году российскую линейку до трех моделей, а в 2021-м появится ещё одна новинка.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Дедушка в шутку напоил новорожденного внука алкоголем и погубил его
В китайском городе Пекин мужчина угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его. Об этом сообщает новостной портал AsiaOne.
Обновлено вчера в 18:50
Культура
Инна Чурикова госпитализирована после падения со сцены
Чуриковой стало плохо прямо во время спектакля «Старя дева» в театре «Русская песня».
Обновлено в 16:41
Армия и оружие
Швеция усиливает оборону острова Готланд из-за страха перед Россией
Готланд, самый большой шведский остров на Балтике, укрепляется радарами и противовоздушными батареями BAMSE, так как власти опасаются российских десантников, пишет польское издание Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 07:48
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23