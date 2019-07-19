Политика
Порошенко не пустили в зал ЕвропарламентаГазета.Ru 01:13
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua. Порошенко до этого заявил, что направляется в Страсбург, чтобы сформировать мощную группу союзников среди евродепутатов.
Читать в источнике
Оценить321
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:13, Вашингтон
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом
Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено в 07:52
Политика
Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Путин раскритиковал ликвидацию паводка в Иркутской области
«Не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», — заявил Путин на совещании.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Уральская таможня изъяла обезьян в кошачьей переноске
Сотрудники Уральской оперативной таможни обнаружили шесть обезьян, которых нелегально пытались провезти из Казахстана на Урал.
Обновлено в 07:33
Авто
Составили топ-10 городов РФ по числу праворульных автомобилей
Обновлено в 05:20
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.
Обновлено в 01:38
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского
Обновлено в 09:03
Происшествия
Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз
Микроавтобус и бензовоз столкнулись под Калининградом на трассе Калининград - Черняховск.
Обновлено в 08:00
Финансы
Доллар и евро выросли, рубль снижается к бивалютной корзине
Курс российской валюты незначительно снижается к бивалютной корзине в условиях отсутствия у игроков интересных идей перед ключевыми заседаниями мировых центробанков в конце месяца.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве
Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 07:56
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Героиню интервью о героине отпустили из СИЗО под подписку о невыезде
Героиню интервью о героине Тэо Логос (настоящее имя — Анна Глазова), обвиняемую в незаконном обороте наркотиков, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево»
Обновлено вчера в 19:57
Наука
Азиатских тигровых комаров почти истребили в Китае с помощью радиации
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
Сильное землетрясение вызвало панику в Афинах
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой
Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.
Обновлено в 03:19
Политика
Зеленский ударил Полторака: в Сети опубликованы кадры
Судя по ролику, Степан Полторак что-то говорил Владимиру Зеленскому, когда последний резко оттолкнул от себя министра обороны Украины, передает ресурс "ИнфоРесист".
Обновлено в 08:00
Хоккей
Серебряный призер Олимпиады покончил жизнь самоубийством
В составе сборной Канады Джонсон стал серебряным призером Олимпиады-1994.
Обновлено в 08:00
Кино
Умер актер Август Милованов из «Государственной границы»
Обновлено в 06:49
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика
Команда Зеленского пообещала добиться переговоров с Путиным
Команда украинского президента Владимира Зеленского намерена добиваться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, заявил первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
Обновлено вчера в 01:15
Авто
Nissan представил новый минивэн Serena
Пятое поколение минивэна Nissan Serena, представленное 3 года назад, дождалось первого заметного обновления дизайна.
Обновлено в 00:33
Политика
Меркель заявила, что хочет улучшить связи с Москвой
Ангела Меркель утверждает, что правые и популистские партии в Европе пользуются поддержкой России, что вызывает обеспокоенность канцлера Германии, но отметила, что хотела бы хороших отношений с Москвой.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено вчера в 15:13
Политика
В МИД Украины назвали «Северный поток — 2» невыгодным для России
В декабре 2018 года глава МИД Украины Павел Климкин назвал «лучшей санкцией» против России возможную остановку реализации проекта «Северный поток — 2».
Обновлено в 06:27
Футбол
Вальдес возглавил команду «Барселоны» U19
Бывший вратарь «Барселоны» Виктор Вальдес вернулся в клуб спустя пять лет после ухода, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.
Обновлено в 08:14