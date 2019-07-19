Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua. Порошенко до этого заявил, что направляется в Страсбург, чтобы сформировать мощную группу союзников среди евродепутатов.

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Политика «Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).

Политика Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер Президент РФ Владимир Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.

Политика Путин раскритиковал ликвидацию паводка в Иркутской области «Не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», — заявил Путин на совещании.

Происшествия Уральская таможня изъяла обезьян в кошачьей переноске Сотрудники Уральской оперативной таможни обнаружили шесть обезьян, которых нелегально пытались провезти из Казахстана на Урал.

Политика Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".

Происшествия Инна Чурикова попала в реанимацию Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.

Общество Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.

Происшествия Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз Микроавтобус и бензовоз столкнулись под Калининградом на трассе Калининград - Черняховск.

Финансы Доллар и евро выросли, рубль снижается к бивалютной корзине Курс российской валюты незначительно снижается к бивалютной корзине в условиях отсутствия у игроков интересных идей перед ключевыми заседаниями мировых центробанков в конце месяца.

Происшествия Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.

Происшествия Героиню интервью о героине отпустили из СИЗО под подписку о невыезде Героиню интервью о героине Тэо Логос (настоящее имя — Анна Глазова), обвиняемую в незаконном обороте наркотиков, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Происшествия Сильное землетрясение вызвало панику в Афинах Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес 52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.

Политика Зеленский ударил Полторака: в Сети опубликованы кадры Судя по ролику, Степан Полторак что-то говорил Владимиру Зеленскому, когда последний резко оттолкнул от себя министра обороны Украины, передает ресурс "ИнфоРесист".

Хоккей Серебряный призер Олимпиады покончил жизнь самоубийством В составе сборной Канады Джонсон стал серебряным призером Олимпиады-1994.

Политика Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.

Политика Команда Зеленского пообещала добиться переговоров с Путиным Команда украинского президента Владимира Зеленского намерена добиваться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, заявил первый помощник президента Украины Сергей Шефир.

Авто Nissan представил новый минивэн Serena Пятое поколение минивэна Nissan Serena, представленное 3 года назад, дождалось первого заметного обновления дизайна.

Политика Меркель заявила, что хочет улучшить связи с Москвой Ангела Меркель утверждает, что правые и популистские партии в Европе пользуются поддержкой России, что вызывает обеспокоенность канцлера Германии, но отметила, что хотела бы хороших отношений с Москвой.

Политика В МИД Украины назвали «Северный поток — 2» невыгодным для России В декабре 2018 года глава МИД Украины Павел Климкин назвал «лучшей санкцией» против России возможную остановку реализации проекта «Северный поток — 2».