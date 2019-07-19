Политика
Порошенко не пустили в зал ЕвропарламентаГазета.Ru 01:13
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua. Порошенко до этого заявил, что направляется в Страсбург, чтобы сформировать мощную группу союзников среди евродепутатов.
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Политика
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Обновлено в 02:37
Футбол
Защитник «Урала»: «Не рискнул бы пожать руку Черчесову»
Защитник «Урала» Михаил Меркулов поделился мнением о своих перспективах в сборной России.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево
Два пассажира были госпитализированы после задымления самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), направлявшегося из Москвы в Ереван.
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Общество
В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса
Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Экономика
Известный миллиардер осуществил крупную сделку в Приморье
«Востокуголь» Дмитрия Босова и Александра Исаева обещает заменить федеральный бюджет в еще одном крупном инфраструктурном проекте на Дальнем Востоке, сообщает KONKURENT.RU со ссылкой на «Коммерсант».
Обновлено вчера в 22:37
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком «Спартака»
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о пытках узников тайной тюрьмы в Мариуполе
В ходе расследования работы секретных тюрем, действовавших под покровительством Службы безопасности Украины, РИА Новости удалось найти еще одного экс-сотрудника ведомства из Мариуполя, который рассказал о местах, где пытали людей.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
Совбез ООН провел закрытые консультации по поводу авиаударов в Идлибе
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности ООН провел закрытые консультации по воздушным атакам в Идлибе.
Обновлено вчера в 14:06
Транспорт
На Крымском мосту уложили все рельсы
Строители уложили все рельсы на железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщили журналистам в инфоцентре моста, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.
Обновлено в 02:25
Общество
Александр Ширвиндт отметит 85-летний юбилей с удочкой у озера
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, которому в пятницу исполняется 85 лет, по уже сложившейся традиции "сбежал" от юбилея и в настоящее время находится на далеком озере, где удит рыбу.
Обновлено вчера в 17:04
Финансы
Американские фондовые индексы выросли на 0,01-0,4%
Индекс Dow Jones Industrial Average 18 июля увеличился на 3,12 пункта (0,01%) и составил 27222,97 пункта.
Обновлено в 01:59
Авто
Опубликована десятка лучших роскошных внедорожников 2019 года
Обновлено вчера в 11:26
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено 17 июля в 21:52
Армия и оружие
Турция не захотела покупать российские Су-57
Специалисты обращают внимание на тот факт, что Су-35 по своим качествам практически не уступает российскому Су-57, однако Турция изначально намеревалась приобретать лишь истребители пятого поколения, что и вызвало массу вопросов.
Обновлено вчера в 23:58
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
Обновлено вчера в 03:44
Армия и оружие
БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов
Бронетраспортер БТР-82 получит в результате модернизации до уровня БТР-82АТ дополнительную защиту от кумулятивных боеприпасов и снарядов.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП в Туве
В региональном главке МВД в свою очередь сообщили, что в аварии пострадали два человека.
Обновлено вчера в 12:10
Политика
Путин поручил отменить штрафы с камер, размещённых с нарушениями
До 1 февраля 2020 года Правительство России должно разработать документ и план действий, которые отменят штрафы с дорожных камер, размещённых с нарушением требований.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Общество
Названы города с самым загрязненным воздухом
В Росгидромете назвали российские города, где в 2018 году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха, пишет RT со ссылкой на данные службы.
Обновлено в 02:16
Политика
Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина
В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море.
Обновлено в 00:54
Политика
Мэй в своей последней речи поспорила с Путиным
Британский премьер назвала слова Путина вызовом, с которым странам Евросоюза приходится сталкиваться, защищая свои ценности Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе своей последней речи на посту главы британского правительства поспорила со словами президента РФ Владимира Путина о том, что либеральная идея изжила себя, передает РИА Новости.
Обновлено 17 июля в 18:16
Происшествия
Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16