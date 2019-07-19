Политика

Порошенко не пустили в зал ЕвропарламентаГазета.Ru 01:13

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua. Порошенко до этого заявил, что направляется в Страсбург, чтобы сформировать мощную группу союзников среди евродепутатов.
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Порошенко не пустили в зал Европарламента

Газета.Ru01:13

Порошенко не пустили в зал Европарламента и посадили на галерке

ТК Звездавчера в 15:21

Порошенко во время заседания Европарламента разместился на галерке

РБКвчера в 22:43

Для Порошенко не нашлось места в зале Европарламента

РЕН ТВвчера в 23:04

Порошенко не пустили в Европарламент

Вести.Ruвчера в 18:37

Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента

РИА Новостивчера в 17:54

Порошенко не пустили на заседание Европарламента

URA.Ruвчера в 20:19
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Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область

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Защитник «Урала»: «Не рискнул бы пожать руку Черчесову»

Защитник «Урала» Михаил Меркулов поделился мнением о своих перспективах в сборной России.
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Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево

Два пассажира были госпитализированы после задымления самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), направлявшегося из Москвы в Ереван.
Обновлено вчера в 23:51
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В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
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Армия и оружие

В России ведут исследования по двигателю для сверхзвукового лайнера

Обновлено в 01:31
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В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса

Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Экономика

Известный миллиардер осуществил крупную сделку в Приморье

«Востокуголь» Дмитрия Босова и Александра Исаева обещает заменить федеральный бюджет в еще одном крупном инфраструктурном проекте на Дальнем Востоке, сообщает KONKURENT.RU со ссылкой на «Коммерсант».
Обновлено вчера в 22:37
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Обновлено вчера в 23:58
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о пытках узников тайной тюрьмы в Мариуполе

В ходе расследования работы секретных тюрем, действовавших под покровительством Службы безопасности Украины, РИА Новости удалось найти еще одного экс-сотрудника ведомства из Мариуполя, который рассказал о местах, где пытали людей.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие

Совбез ООН провел закрытые консультации по поводу авиаударов в Идлибе

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности ООН провел закрытые консультации по воздушным атакам в Идлибе.
Обновлено вчера в 14:06
Транспорт

На Крымском мосту уложили все рельсы

Строители уложили все рельсы на железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщили журналистам в инфоцентре моста, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие

В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник

Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.
Обновлено в 02:25
Общество

Александр Ширвиндт отметит 85-летний юбилей с удочкой у озера

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, которому в пятницу исполняется 85 лет, по уже сложившейся традиции "сбежал" от юбилея и в настоящее время находится на далеком озере, где удит рыбу.
Обновлено вчера в 17:04
Финансы

Американские фондовые индексы выросли на 0,01-0,4%

Индекс Dow Jones Industrial Average 18 июля увеличился на 3,12 пункта (0,01%) и составил 27222,97 пункта.
Обновлено в 01:59
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Опубликована десятка лучших роскошных внедорожников 2019 года

Обновлено вчера в 11:26
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Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
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Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено 17 июля в 21:52
Армия и оружие

Турция не захотела покупать российские Су-57

Специалисты обращают внимание на тот факт, что Су-35 по своим качествам практически не уступает российскому Су-57, однако Турция изначально намеревалась приобретать лишь истребители пятого поколения, что и вызвало массу вопросов.
Обновлено вчера в 23:58
Авто

Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4

Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
Обновлено вчера в 03:44
Армия и оружие

БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов

Бронетраспортер БТР-82 получит в результате модернизации до уровня БТР-82АТ дополнительную защиту от кумулятивных боеприпасов и снарядов.
Обновлено вчера в 19:35
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше

Обновлено вчера в 11:23
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Семь человек погибли в ДТП в Туве

В региональном главке МВД в свою очередь сообщили, что в аварии пострадали два человека.
Обновлено вчера в 12:10
Политика

Путин поручил отменить штрафы с камер, размещённых с нарушениями

До 1 февраля 2020 года Правительство России должно разработать документ и план действий, которые отменят штрафы с дорожных камер, размещённых с нарушением требований.
Обновлено вчера в 11:39
Политика

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Общество

Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы

Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
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Общество

Названы города с самым загрязненным воздухом

В Росгидромете назвали российские города, где в 2018 году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха, пишет RT со ссылкой на данные службы.
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Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина

В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море.
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Мэй в своей последней речи поспорила с Путиным

Британский премьер назвала слова Путина вызовом, с которым странам Евросоюза приходится сталкиваться, защищая свои ценности Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе своей последней речи на посту главы британского правительства поспорила со словами президента РФ Владимира Путина о том, что либеральная идея изжила себя, передает РИА Новости.
Обновлено 17 июля в 18:16
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Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
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