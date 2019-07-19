Политика
Порошенко не пустили в зал ЕвропарламентаГазета.Ru 01:13
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua. Порошенко до этого заявил, что направляется в Страсбург, чтобы сформировать мощную группу союзников среди евродепутатов.
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Специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv) зафиксировали новое усиление активности вулкана Этна на восточном побережье острова Сицилия.
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Напомним, что 11 июля между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным состоялся первый телефонный разговор.
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