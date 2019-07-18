Политика
Порошенко не пустили в ЕвропарламентВести.Ru 18:37
Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку. Отказ пустить Порошенко в зал мотивирован тем, что его нет в списке гостей, приглашенных в этот день в Европарламент, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 22:33, Ашберн
Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2»
Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено вчера в 18:14
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 17:53
Политика
Владимир Путин посетит Магнитогорск в День металлурга
Обновлено вчера в 04:34
Футбол
Клопп не намерен в ближайшее время продлевать контракт с «Ливерпулем»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что его не заботит вопрос продления контракта с клубом.
Обновлено в 22:25
Футбол
«Кайрат» и «Алашкерт» прошли первый отборочный раунд Лиги Европы
Казахстанский "Кайрат" и армянский "Алашкерт" вышли во 2-й отборочный раунд Лиги Европы.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Возросло число пострадавших при задымлении самолета в Шереметьево
При экстренной эвакуации с борта самолета в Шереметьево пострадали восемь пассажиров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:56
Технологии
В Госдуму внесен законопроект о штрафах за неустановление российского ПО на смартфонах
По замыслу авторов документа, российские пользователи интернета и услуг связи получат возможность использовать приобретаемое оборудование (смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией Smart-TV) без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ, ориентированных на работу с российскими пользователями таких устройств.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
СМИ сообщили, что Меган Маркл и принц Гарри планируют второго ребенка
Эксперты по британской королевской семье, ссылаясь на сведения инсайдеров, сообщают, что принц Гарри и Меган Маркл уже планируют рождение второго ребенка, так как они всегда хотели иметь большую семью.
Обновлено в 19:34
Политика
Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»
Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.
Обновлено в 21:19
Транспорт
Закрытый участок Сокольнической линии метро откроют в пятницу
Закрытые станции Сокольнической линии московского метро откроют на два дня раньше, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 09:26
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Обновлено в 07:33
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено в 15:48
Армия и оружие
Украина усилит флот списанными катерами Польши
Обновлено в 21:50
Политика
Иран захватил иностранный нефтяной танкер
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (государственное военно-политическое формирование в Иране) объявили о захвате иностранного нефтяного танкера в Ормузском проливе, сообщает Press TV.
Обновлено в 06:43
Политика
В конгресс США внесли проект новых санкций против России
В конгресс США внесен законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (Stopping Aggressive Incursions on Liberty by Ordering Russian Sanctions Act, SAILORS Act).
Обновлено в 22:01
Политика
МВД разъяснило, кого надо наказывать за неуважение к власти
Руководство Министерства внутренних дел России распространило методические рекомендации об административных делах за неуважение к власти.
Обновлено в 06:00
Политика
Зариф предложил США решение для снятия санкций с Ирана
В мае прошлого года США вышли из иранской ядерной сделки и возобновили действие санкций против Тегерана Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран предлагает подписать протокол, предусматривающий расширенные инспекции объектов своей ядерной программы, в ответ на снятие санкций США, пишет Guardian.
Обновлено в 20:35
Культура
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 19:28
Здоровье
Власти Подмосковья рассказали о программах поддержки медиков
Власти работают над программами поддержки врачей и привлечением специалистов в Московскую область.
Обновлено в 14:25
Армия и оружие
Аэропорт Триполи приостановил работу из-за ракетного обстрела
Международный аэропорт Митига ливийской столицы Триполи был экстренно закрыт из-за ракетного обстрела.
Обновлено в 19:40
Общество
BMW назначил нового главу компании
Немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей BMW в четверг, 18 июля, назначил Оливера Циспе (Oliver Zipse) новым председателем совета директоров компании.
Обновлено в 15:51
Политика
Партия президента Украины лидирует в опросах перед выборами
Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.
Обновлено в 11:33
Здоровье
Вода в Амуре заражена кишечной палочкой
Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю распространило информацию о том, что в городских водоемах обнаружено превышение показателей по содержанию кишечной палочки, сообщает Vostok.
Обновлено в 03:46
Футбол
Мамаева и Кокорина отправили в штрафной изолятор
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин в июле попали в штрафной изолятор белгородской колонии Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал начальник ИК № 4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов.
Обновлено вчера в 10:27
Культура
Умер итальянский писатель и режиссер Лучано Де Крешенцо
Обновлено в 12:33
Политика
Путин упростил украинцам получение российского паспорта
Президент Владимир Путин упростил украинцам получение российского гражданства.
Обновлено в 02:53
Экономика
ФАС больше не винит ВМЗ в дороговизне колес
Служба нашла объективные факторы роста цен Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала результаты проверки влияния действий крупнейшего российского производителя железнодорожных колес — Выксунского металлургического завода (ВМЗ) — на рост цен на них в 2017–2018 годах.
Обновлено в 13:29