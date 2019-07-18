Политика

Порошенко не пустили в ЕвропарламентВести.Ru 18:37

Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку. Отказ пустить Порошенко в зал мотивирован тем, что его нет в списке гостей, приглашенных в этот день в Европарламент, передает РИА Новости.
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Порошенко не пустили на заседание Европарламента

URA.Ru20:19

Порошенко не пустили в Европарламент

Вести.Ru18:37

Для Порошенко не нашли места в зале Европарламента

Газета.Ru14:23

Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента

РИА Новости17:54

Порошенко не пустили в зал Европарламента и посадили на галерке

ТК Звезда15:21

Порошенко не пустили в зал Европарламента, усадив его на галерке

РЕН ТВ15:00

Порошенко не пустили в зал Европарламента, усадив на галерке

Московский Комсомолец18:06
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