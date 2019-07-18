Политика

Порошенко не пустили в ЕвропарламентВести.Ru вчера в 18:37

Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку. Отказ пустить Порошенко в зал мотивирован тем, что его нет в списке гостей, приглашенных в этот день в Европарламент, передает РИА Новости.
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Порошенко не пустили на заседание Европарламента

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Порошенко во время заседания Европарламента разместился на «галерке»

РБКвчера в 22:43

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РЕН ТВвчера в 23:04

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ТК Звездавчера в 15:21

Для Порошенко не нашли места в зале Европарламента

Газета.Ruвчера в 14:23
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