Политика
Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в КиевеREGNUM 04:41
Пятый президент Украины Петр Порошенко не присутствовал на торжественных мероприятиях по поводу 28-й годовщины независимости страны, проходящих 24 августа в Киеве.
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Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала младшую дочь
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
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Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
На западе Украины сломали бюст советского партизана
В Ровенской области Украины неизвестные сломали бюст советского партизана Николая Приходько.
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас»
«Манчестер Юнайтед» уступил «Кристал Пэлас» в матче 3-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 11:57
Футбол
Игорь Симутенков — о поражении от «Уфы»: «Сказалось отсутствие Семака»
Отсутствие Семака сказалось, присутствие тренера на бровке всегда влияет на игру, — сказал Симутенков в эфире телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР.
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Единоборства
Украинский боксер Александр Усик отказался от поединков против россиян
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик отказался проводить поединок против россиянина Андрея Федосова, чтобы противостояние не переходило в политическую плоскость.
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Происшествия
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В Московской области полицейские проверяют сообщения о том, что неизвестные (предположительно, коллекторы) открыли стрельбу из пневматического пистолета по мужчине с ребёнком в Красногорске.
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Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
Обновлено в 12:11
Космос
ЦУП допустил перестыковку другого корабля для стыковки «Союза» с МКС
Ранее 24 августа «Союз» с роботом Федором на борту не смог в запланированное время состыковаться с МКС из-за возможных неполадок в системе стыковки.
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева посоветовала «ловить кайф» от каждого мгновения жизни
Недавно на странице легендарной российской певицы Аллы Пугачевой появилось новое фото.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321
Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 10:26
Политика
Туск предложил пригласить Украину вместо России на саммит G7
Глава Европейского совета Дональд Туск заявил о намерении пригласить на следующий саммит Группы семи (G7) Украину вместо России.
Обновлено в 09:57
Общество
Митинг-концерт на Сахарова собрал более 100 тысяч гостей
На проспекте Сахарова собрались порядка 100 тысяч человек. Люди пришли поучаствовать в концерте-митинге в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 09:23
Политика
В Киеве прошло шествие «защитников Украины»
В Киеве прошел «Марш защитников Украины», альтернативный официальному «Шествию достоинства» во время торжеств в честь Дня независимости страны, который отмечают в субботу, 24 августа.
Обновлено в 11:22
Культура
На Троекуровском кладбище состоялись похороны Александры Назаровой
Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Сирийская армия уничтожает оплоты террористов в районах Хамы и Идлиба
Обновлено вчера в 03:00
Культура
Петра Мамонова отвезли в реанимацию
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Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы из Приднестровья
Президент республики обещал рассмотреть это предложение Российская сторона выступает за то, чтобы начать процесс вывоза боеприпасов со склада в Приднестровье.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Башкирии в страшном ДТП погибли супруги из Магнитогорска
На трассе Магнитогорск-Кизильское в Башкирии сегодня, 24 августа, около 11 часов утра произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие.
Обновлено в 10:54
Кино
Кит Харингтон присоединится к киновселенной Marvel
Обновлено в 03:07
Наука
У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев
Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
Обновлено 21 августа в 06:49
Культура
Михалков рассказал о состоянии после семи операций
Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана
24 августа посольство США в России опубликовало в социальной сети пост, в котором заявило, что, несмотря на угрозу здоровью Уилана, руководство СИЗО «Лефортово» «отказывается предоставить медицинскую документацию или разрешить провести независимый медосмотр».
Обновлено в 12:08
Общество
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Общество
Медики назвали самую полезную для человека рыбу
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Хоккей
«Витязь» разгромил ЦСКА на Кубке мэра Москвы
Обновлено в 10:50
Общество
Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет
Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено в 08:17
Футбол
«Барселона» может арендовать украинского защитника
Сообщается, что 22-летний игрок на правах аренды присоединится к резервной команде каталонского клуба, выступающей в третьей группе сегунды B. Контракт с украинским защитником может быть подписан уже 27 августа.
Обновлено в 10:30