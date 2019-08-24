Пятый президент Украины Петр Порошенко не присутствовал на торжественных мероприятиях по поводу 28-й годовщины независимости страны, проходящих 24 августа в Киеве.

Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в Киеве

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