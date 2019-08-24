Политика

Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости УкраиныИзвестия 07:32

Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа. На торжествах по сложившейся традиции присутствуют все бывшие главы государства.
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Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в Киеве

Российская газета06:47

Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости Украины

Известия07:32

Порошенко решил пропустить празднование Дня независимости в Киеве

РЕН ТВ07:50

Порошенко проигнорировал торжества по случаю Дня независимости Украины

Взгляд.ру05:29

Порошенко не пришел на празднование Дня независимости Украины

РБК05:08

Порошенко проигнорировал торжества в центре Киева в День независимости Украины

ТАСС04:23

Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в Киеве

РИА Новости04:12
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