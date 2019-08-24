Политика
Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости УкраиныИзвестия 07:32
Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа. На торжествах по сложившейся традиции присутствуют все бывшие главы государства.
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Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
Обновлено вчера в 07:17
Здоровье
8 признаков, которые указывают на когнитивное расстройство
Специалисты назвали симптомы, которые могут указывать на когнитивное расстройство.
Обновлено вчера в 15:52
Космос
На астероиде Рюгу не нашли пыли
Обновлено в 06:05
Политика
Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7
Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции перед началом саммита «Большой семёрки» в Биаррице выступил против возможного возвращения России в формат G8 и предложил лучше пригласить на следующую встречу лидеров G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 06:59
Футбол
L’Equipe: Неймар и «ПСЖ» пошли на примирение
Обновлено в 04:34
Политика
В Крыму ответили на слова Кличко об «особом статусе» Севастополя
Депутат Госсовета Республики Крым Николай Юревич для iReactor ответил на слова мэра Киева Виталия Кличко об «особом статусе» Севастополя.
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком
В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".
Обновлено в 07:29
Гаджеты
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях
Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.
Обновлено в 02:45
Кино
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено в 06:45
Происшествия
МЧС сообщило о 20 пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске
Двадцать человек пострадали, по уточненным данным, в результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Ижевске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 12:56
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года установлена на уровне 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:37
Политика
Зеленский сообщил об утренних СМС от Генштаба по обстрелам в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что скоро в его стране появится новая знаковая дата, которая ознаменует наступление мира.
Обновлено в 04:39
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калуге
Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.
Обновлено в 05:03
Гаджеты
Опрос Redmi: большинство пользователей готово отказаться от стандартного разъема для наушников
Примерно вдвое меньше пользователей готовы отказаться от инфракрасного излучателя, и только чуть больше 9,3% могут пожертвовать портом USB-C.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
Обновлено вчера в 17:45
Здоровье
На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 07:08
Происшествия
Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь
Коллекторы подкараулили у подъезда и обстреляли жителя подмосковного Красногорска. Об этом сообщает «Регион Online».
Обновлено в 06:19
Общество
Флешмоб «Флаг-рекордсмен» вошел в Книгу рекордов России
Флешмоб "Флаг-рекордсмен" в честь дня российского триколора вошел в Книгу рекордов России как самое большое полотно, содержащее изображение флагов муниципалитетов РФ.
Обновлено в 07:16
Авто
ГАЗ выпустил необычную 22-местную ГАЗель Next
В начале текущего года в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 22-местную ГАЗель Next A65R52, которую представили еще 2 года назад.
Обновлено вчера в 13:05
Культура
Актер Петр Мамонов госпитализирован с инфарктом
Известный российский актер и музыкант Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом.
Обновлено в 07:22
Политика
Песков прокомментировал поручения Путина по угледобывающей отрасли
Как отметил Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Виктория Боня снова спровоцировала слухи о своей беременности
На днях Виктория Боня пришла на передачу к Андрею Малахову, фотоснимком с которым поделилась в социальных сетях.
Обновлено в 07:21
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47
Экономика
Производитель опроверг отказ Interjet от самолетов SSJ100
Обновлено вчера в 05:56
Гаджеты
В Китае засветился бюджетный смартфон Honor KSA-AL10
Новинка проходит под каталожным номером KSA-AL10. Смартфон построен на однокристальной платформе с восьмиядерным CPU частотой 2,0 ГГц.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Вице-мэр Тамбова погиб в Рязанской области
Обновлено в 04:11