Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа. На торжествах по сложившейся традиции присутствуют все бывшие главы государства.

Политика Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7 Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции перед началом саммита «Большой семёрки» в Биаррице выступил против возможного возвращения России в формат G8 и предложил лучше пригласить на следующую встречу лидеров G7 Украину в качестве гостя.

Политика В Крыму ответили на слова Кличко об «особом статусе» Севастополя Депутат Госсовета Республики Крым Николай Юревич для iReactor ответил на слова мэра Киева Виталия Кличко об «особом статусе» Севастополя.

Политика Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".

Гаджеты Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.

Происшествия МЧС сообщило о 20 пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске Двадцать человек пострадали, по уточненным данным, в результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Ижевске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Экономика В России установили новый прожиточный минимум Величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года установлена на уровне 11 185 рублей.

Политика Зеленский сообщил об утренних СМС от Генштаба по обстрелам в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что скоро в его стране появится новая знаковая дата, которая ознаменует наступление мира.

Космос Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Калуге Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.

Гаджеты Опрос Redmi: большинство пользователей готово отказаться от стандартного разъема для наушников Примерно вдвое меньше пользователей готовы отказаться от инфракрасного излучателя, и только чуть больше 9,3% могут пожертвовать портом USB-C.

Армия и оружие Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.

Здоровье На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.

Происшествия Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь Коллекторы подкараулили у подъезда и обстреляли жителя подмосковного Красногорска. Об этом сообщает «Регион Online».

Общество Флешмоб «Флаг-рекордсмен» вошел в Книгу рекордов России Флешмоб "Флаг-рекордсмен" в честь дня российского триколора вошел в Книгу рекордов России как самое большое полотно, содержащее изображение флагов муниципалитетов РФ.

Авто ГАЗ выпустил необычную 22-местную ГАЗель Next В начале текущего года в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 22-местную ГАЗель Next A65R52, которую представили еще 2 года назад.

Культура Актер Петр Мамонов госпитализирован с инфарктом Известный российский актер и музыкант Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом.

Политика Песков прокомментировал поручения Путина по угледобывающей отрасли Как отметил Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.

Шоу-бизнес Виктория Боня снова спровоцировала слухи о своей беременности На днях Виктория Боня пришла на передачу к Андрею Малахову, фотоснимком с которым поделилась в социальных сетях.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.