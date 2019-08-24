Политика
Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в КиевеREGNUM 04:41
Пятый президент Украины Петр Порошенко не присутствовал на торжественных мероприятиях по поводу 28-й годовщины независимости страны, проходящих 24 августа в Киеве.
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Гаджеты
Один из смартфонов семейства OPPO Reno 2 показался в Geekbench
Официальный анонс смартфонов семейства Reno 2 ожидается уже на следующей неделе — 28 августа.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Обновлено вчера в 09:20
Политика
В Киеве стартовал «Марш защитников Украины»
В Киеве начался "Марш защитников Украины".
Обновлено в 06:18
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено в 09:51
Происшествия
ЛГБТ-активисты Петербурга устали от дискриминации
ЛГБТ-активисты намерены провести серию одиночных пикетов против травли и замалчивания преступлений на почве гомофобии.
Обновлено вчера в 05:55
Кино
Кит Харингтон присоединится к киновселенной Marvel
Обновлено в 03:07
Культура
На Троекуровском кладбище состоялись похороны Александры Назаровой
Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Подмосковье завершился демонтаж аварийно севшего A321
В Подмосковье завершился демонтаж самолета Аirbus A321 «Уральских авиалиний», который аварийно сел в кукурузном поле 15 августа.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
В Кремле рассказали о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли
«Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности, профсоюзы», — приводит его слова «РИА Новости».
Обновлено в 10:11
Экономика
Дольщики 16 проблемных ЖК в Краснодаре получили ключи от своих квартир
Строительство 16 проблемных домов завершено в Краснодаре, ключи от квартир с начала 2019 года получили более 3,5 тыс. человек.
Обновлено вчера в 15:45
Гаджеты
Redmi Note 8 Pro получил аккумулятор на 4500 мАч
Смартфон Redmi Note 8 Pro от компании Xiaomi получит аккумулятор на 4,5 тысячи миллиампер часов.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калуге
Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь
Обновлено в 06:19
Здоровье
В Нижнем Тагиле увольняются сразу шесть хирургов
Шесть хирургов Центральной городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.
Обновлено 22 августа в 05:31
Общество
Митинг-концерт на Сахарова собрал более 100 тысяч гостей
На проспекте Сахарова собрались порядка 100 тысяч человек. Люди пришли поучаствовать в концерте-митинге в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача
Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.
Обновлено вчера в 09:16
Политика
Посол России Яковенко завершил свою миссию в Великобритании
В субботу, 24 августа, чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Стало известно о состоянии затянутой в бассейн 12-летней россиянки
Состояние здоровья 12-летней россиянки, которую затянуло в бассейн отеля Sunhill в турецком Бодруме, улучшилось.
Обновлено в 06:13
Политика
Политикана Зеленского поставили на место в День независимости
Украинская община Крыма назвала пафосом заявление Владимира Зеленского, сделанное им в День независимости.
Обновлено в 09:50
Культура
В Петрозаводске откроется выставка «Секреты старых плотников»
26 августа в Петрозаводске состоится открытие выставки «Секреты старых плотников».
Обновлено в 10:36
Экономика
Интернет-ритейлер Amazon получил опцион на покупку доли в индийской Future Retail
Согласно документам Future Retail, поданным в регулирующие органы, Amazon.Com NV Investment Holdings LLC договорилась о приобретении 49% Future Coupons Ltd. В соответствии с этим договором Amazon получила опцион на покупку всей или части доли Future Coupons в Future Retail.
Обновлено в 07:15
Энергетика
Эстония начала закупать газ у «НОВАТЭКа»
Эстонский государственный энергетический концерн Eesti Energia в сентябре получит груз сжиженного природного газа (СПГ) от российской компании "НОВАТЭК" через Клайпедский терминал СПГ (Литва), заявил агентству BNS представитель Eesti Energia Прийт Лутс.
Обновлено вчера в 08:29
Кино
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено в 07:57
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Политика
Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком
Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58