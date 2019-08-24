Политика

Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в КиевеREGNUM 04:41

Пятый президент Украины Петр Порошенко не присутствовал на торжественных мероприятиях по поводу 28-й годовщины независимости страны, проходящих 24 августа в Киеве.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Четверо бывших президентов Украины и Зеленский сделали совместное фото

News.ru10:06

Порошенко решил пропустить празднование Дня независимости в Киеве

РЕН ТВ07:50

Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости Украины

Известия07:32

Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в Киеве

Российская газета06:47

Порошенко не пришел на празднование Дня независимости Украины

РБК05:08

Порошенко проигнорировал торжества в центре Киева в День независимости Украины

ТАСС04:23

Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в Киеве

РИА Новости04:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:47, Ашберн
Гаджеты

Один из смартфонов семейства OPPO Reno 2 показался в Geekbench

Официальный анонс смартфонов семейства Reno 2 ожидается уже на следующей неделе — 28 августа.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания

Обновлено вчера в 09:20
Политика

В Киеве стартовал «Марш защитников Украины»

В Киеве начался "Марш защитников Украины".
Обновлено в 06:18
Политика

Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе

Обновлено в 09:51
Происшествия

ЛГБТ-активисты Петербурга устали от дискриминации

ЛГБТ-активисты намерены провести серию одиночных пикетов против травли и замалчивания преступлений на почве гомофобии.
Обновлено вчера в 05:55
Кино

Кит Харингтон присоединится к киновселенной Marvel

Обновлено в 03:07
Единоборства

Украинский боксёр Усик отказался драться с россиянином Федосовым

Обновлено в 08:45
Культура

На Троекуровском кладбище состоялись похороны Александры Назаровой

Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 08:20
Происшествия

В Подмосковье завершился демонтаж аварийно севшего A321

В Подмосковье завершился демонтаж самолета Аirbus A321 «Уральских авиалиний», который аварийно сел в кукурузном поле 15 августа.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Культура

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира

Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Политика

В Кремле рассказали о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли

«Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности, профсоюзы», — приводит его слова «РИА Новости».
Обновлено в 10:11
Экономика

Дольщики 16 проблемных ЖК в Краснодаре получили ключи от своих квартир

Строительство 16 проблемных домов завершено в Краснодаре, ключи от квартир с начала 2019 года получили более 3,5 тыс. человек.
Обновлено вчера в 15:45
Гаджеты

Redmi Note 8 Pro получил аккумулятор на 4500 мАч

Смартфон Redmi Note 8 Pro от компании Xiaomi получит аккумулятор на 4,5 тысячи миллиампер часов.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Калуге

Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь

Обновлено в 06:19
Здоровье

В Нижнем Тагиле увольняются сразу шесть хирургов

Шесть хирургов Центральной городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.
Обновлено 22 августа в 05:31
Общество

Митинг-концерт на Сахарова собрал более 100 тысяч гостей

На проспекте Сахарова собрались порядка 100 тысяч человек. Люди пришли поучаствовать в концерте-митинге в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача

Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.
Обновлено вчера в 09:16
Политика

Посол России Яковенко завершил свою миссию в Великобритании

В субботу, 24 августа, чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Стало известно о состоянии затянутой в бассейн 12-летней россиянки

Состояние здоровья 12-летней россиянки, которую затянуло в бассейн отеля Sunhill в турецком Бодруме, улучшилось.
Обновлено в 06:13
Политика

Политикана Зеленского поставили на место в День независимости

Украинская община Крыма назвала пафосом заявление Владимира Зеленского, сделанное им в День независимости.
Обновлено в 09:50
Культура

В Петрозаводске откроется выставка «Секреты старых плотников»

26 августа в Петрозаводске состоится открытие выставки «Секреты старых плотников».
Обновлено в 10:36
Экономика

Интернет-ритейлер Amazon получил опцион на покупку доли в индийской Future Retail

Согласно документам Future Retail, поданным в регулирующие органы, Amazon.Com NV Investment Holdings LLC договорилась о приобретении 49% Future Coupons Ltd. В соответствии с этим договором Amazon получила опцион на покупку всей или части доли Future Coupons в Future Retail.
Обновлено в 07:15
Энергетика

Эстония начала закупать газ у «НОВАТЭКа»

Эстонский государственный энергетический концерн Eesti Energia в сентябре получит груз сжиженного природного газа (СПГ) от российской компании "НОВАТЭК" через Клайпедский терминал СПГ (Литва), заявил агентству BNS представитель Eesti Energia Прийт Лутс.
Обновлено вчера в 08:29
Кино

Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов

Обновлено в 07:57
Политика

Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47
Космос

Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник

Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Политика

Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком

Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Политика

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian

Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кучма Леонид Данилович
Политик
Советский и украинский политический и государственный деятель. Председатель контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в 2015-2018 гг.и с 2019 года. В 1992-1993 годах - премьер-министр Украины, в 1994-2005 годах - 2-й президент Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное