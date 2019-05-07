Политика
Порошенко не пришел на допрос в ГенпрокуратуруУтроNews 04:06
Действующий президент Украины Петр Порошенко не пришёл на допрос в Генпрокуратуру по делу о "майдане", передает корреспондент УтроNеws. Как отмечает RT, об этом сообщил начальник управления специальных расследований надзорного ведомства Сергей Горбатюк.
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Армия и оружие
На Украине допустили укрепление границы с Россией ядерными минами
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Общество
На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти
На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
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Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»
Самарский районный суд принял решение о заключении под стражу четырёх фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 08:53
Финансы
Банк России перевел свои активы из США в Китай
В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
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«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов
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Аресты чиновников приносят удовлетворение трети россиян
Аресты чиновников приносят удовлетворение трети россиян У 14% респондентов аресты высокопоставленных чиновников вызывают раздражение, а 40% не испытывают никаких особых чувств.
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Происшествия
ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов
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Обновлено в 10:05
Здоровье
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В день специалисты советуют есть не более 30 г сала.
Обновлено в 09:55
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Google презентовала новую версию Android
Американская компания Google презентовала новую версию операционной системы Android. Презентация прошла во вторник, 7 мая, в Калифорнии США.
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Обновлено в 12:56
Армия и оружие
Удар «ракетным монстром» по боевикам в Сирии попал на видео
Как отмечает Федеральное агентство новостей, военные правительственной армии страны при ударе по позициям террористов в населенном пункте Кабани в Латакии накануне использовали установку Golan-1000, называемую "ракетным монстром", которую разрабатывали сирийские инженеры.
Обновлено в 15:08
Происшествия
При ДТП в Дагестане погибла известная телеведущая
Дагестанская телеведущая и журналистка Тамилла Абдулаева погибла в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 7 мая в Махачкале.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
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Кошмарная ошибка, выбившая «Барселону» из Лиги чемпионов. Как это было
Бельгийский нападающий точно пробил в касание, забив мяч, выбивший "Барселону" из Лиги чемпионов.
Обновлено в 18:40
Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Армия и оружие
«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского
Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Авто
Lada Granta снова стала бестселлером АвтоВАЗа в апреле
Обновлено в 12:27
Футбол
Дзюба поздравил «Ливерпуль» с невероятной победой над «Барселоной»
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба поздравил «Ливерпуль» с рагромной победой над «Барселоной» и выходом в финал Лиги чемпионов.
Обновлено в 19:10
Общество
На шоу знакомств впервые свели двух бисексуалов и отправили на гомофобный остров
В последнем сезоне шоу впервые появились бисексуалы.
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Шоу-бизнес
Наталья Подольская восхитила фанатов стройной фигурой на семейном фото
Многочисленные фанаты восхитились стройной фигурой российской артистки, которая отправилась на курорт с мужем и сыном.
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Армия и оружие
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
Около десяти истребителей МиГ-29 украинских ВВС, оставшихся на территории Крыма, окончательно потеряны в качестве боевых единиц.
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Дебют Усика в супертяжелом весе отложен из-за травмы
Обновлено в 17:28
Гаджеты
Представлены новые смартфоны ZTE Axon 10 Pro и ZTE Axon 10 Pro 5G
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Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
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Полиция задержала захватившего заложников в магазине под Тулузой
Во Франции полиция задержала молодого человека, захватившего в заложники пять человек в табачном магазине в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы.
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