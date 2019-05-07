Порошенко не пришел на допрос в ГенпрокуратуруУтроNews 04:06

Действующий президент Украины Петр Порошенко не пришёл на допрос в Генпрокуратуру по делу о "майдане", передает корреспондент УтроNеws. Как отмечает RT, об этом сообщил начальник управления специальных расследований надзорного ведомства Сергей Горбатюк.

Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру

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