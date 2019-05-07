Политика
Порошенко опять не пришел на допрос в ГенпрокуратуруВести.Ru 04:39
Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования по делу об убийствах на Майдане. Это уже второй допрос действующего президента, он проходит по делу в качестве свидетеля.
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Политика
Госдеп США подтвердил отставку американского посла на Украине
Посол Соединенных Штатов на Украине Мари Йованович покинет свой пост после завершения полномочий действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:20
Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за 1 евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Гаджеты
AMD и Cray создадут самый мощный суперкомпьютер в мире
Обновлено в 09:15
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Общество
Россельхознадзор назвал долю фальсифицированного молока
Специалисты Россельхознадзора подсчитали количество ежегодно производимой на территории страны молочной продукции, а также выяснили, сколько фальсификата приходилось на общий объем в прошлом году.
Обновлено в 18:56
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Обновлено вчера в 16:30
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:56
Происшествия
Ограбившего банк на Шпицбергене россиянина приговорили к 14 месяцам
Норвежский суд приговорил гражданина России, ограбившего в декабре 2018 года единственный банк на архипелаге Шпицберген, к 14 месяцам лишения свободы, сообщает телерадиокомпания NRK.
Обновлено в 12:53
Кино
Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофе
Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.
Обновлено в 17:44
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Музыка
Мадонна сплясала ча-ча-ча с лесбиянкой и трансвеститом
Обновлено в 17:54
Футбол
Дзюба поздравил «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов
Форвард питерского "Зенита" Артем Дзюба высказался относительно победы "Ливерпуля" в ответной встрече полуфинала Лиги чемпионов с каталонской "Барселоной" (4:0), передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:46
Финансы
Банк России перевел свои активы из США в Китай
В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
Обновлено в 17:11
Наука
Опасная еда: домашний рацион для кошек наполнен токсинами
Ученые из Калифорнийского университета уверены: домашняя еда может быть губительна для кошек.
Обновлено в 03:27
Авто
Опубликованы фотографии нового Lexus GX
Американские журналисты опубликовали новую порцию шпионских снимков Lexus GX.
Обновлено в 13:31
Происшествия
После стрельбы в школе в Денвере госпитализированы восемь учащихся
Восемь учащихся госпитализированы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.
Обновлено в 19:29
Экономика
«Руспродсоюз» объяснил подорожание хлеба
В марте цены выросли на 7,5%, в декабре 2018 года — на 5,2%. Отметим, что о росте цен на хлеб на уровне 6–7% «Руспродсоюз» предупреждал еще в январе.
Обновлено в 15:14
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Политика
Коломойский предложил оставить при Зеленском одного министра из нынешних
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, временно проживающий в Израиле, заявил, что из нынешнего правительства при новоизбранном президенте Владимире Зеленском выделяет единственного министра — главу МВД Арсена Авакова.
Обновлено в 19:33
Армия и оружие
Американский военный самолет «наводит» террористов на российскую базу в Сирии - источник
Обновлено в 04:43
Игры
Свежие Need for Speed и Plants vs. Zombies выйдут в четвёртом квартале 2019 года
Пока самым интересным из опубликованного доклада стал график ближайших релизов компании.
Обновлено в 16:25
Наука
Гаджет для слабовидящих разработала школьница из Казани
Обновлено в 05:11
Здоровье
Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому
Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому - эти недуги попали в список заболеваний, которые требуют особенного внимания медиков.
Обновлено в 12:46
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10