Политика

Порошенко опять не пришел на допрос в ГенпрокуратуруВести.Ru 04:39

Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования по делу об убийствах на Майдане. Это уже второй допрос действующего президента, он проходит по делу в качестве свидетеля.
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Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру Украины

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ТАСС03:54

Порошенко планируют оштрафовать при повторной неявке на допрос

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Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
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