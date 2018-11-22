Политика

Порошенко не назвал сроки вступления в НАТО
РИА Новости
вчера в 16:42

Президент Украины Петр Порошенко назвал очень амбициозной и непростой задачей вступление страны в НАТО и не стал прогнозировать сроков.
РИА Новостивчера в 16:42

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Порошенко снова «окончательно» распрощался с Россией

Московский Комсомолец00:48

Порошенко в очередной раз окончательно расстался с Москвой

Lenta.ruвчера в 23:50

Порошенко призвал Раду сообщить России об окончательном расставании

РБКвчера в 15:20

Порошенко не назвал сроки вступления в НАТО

РИА Новостивчера в 16:42

Порошенко не назвал сроки вступления Украины в НАТО

Газета.Ruвчера в 15:43

Порошенко: Украина направляется в НАТО не с пустыми руками

RT на русскомвчера в 12:48

Порошенко заявил о бесповоротном расставании с Россией

ФАНвчера в 13:43
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Политика

ФСО объяснила появление военных вертолетов над Кремлем

Обновлено в 01:00
Политика

Браудер призвал власти Канады помочь исключить Россию из Интерпола

Выступая в эфире канадской радиостанции CBC, Браудер заявил, что Россия постоянно использует Интерпол в своих интересах и тем самым вредит международной полицейской организации.
Обновлено в 00:53
Политика

Помпео пообещал не пропустить караван мигрантов в США

США не допустят на свою территорию караван мигрантов, который сейчас находится на американо-мексиканской границе.
Обновлено в 00:01
Политика

Премьеры Испании и Великобритании не согласовали позицию по «Брекситу»

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что по итогам переговоров с британским премьером Терезой Мэй позиции двух стран по поводу выхода Великобритании из ЕС все еще отличаются.
Обновлено в 00:22
Политика

США призвали союзников отказаться от использования оборудования Huawei

Правительство США обратилось к ключевым союзникам по всему миру с призывом о прекращении использования оборудования китайской телекоммуникационной компании Huawei, которую Вашингтон подозревает в скрытом шпионаже, сообщила The Wall Street Journal.
Обновлено в 00:50
Политика

Украинский посол ответил на требование МИД ФРГ закрыть «Миротворец»

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник прокомментировал требование министерства иностранных дел Германии закрыть скандально известный сайт «Миротворец».
Обновлено в 00:56
Политика

МИД: Россия не намерена создавать военную базу в Азовском море

У России нет планов создавать в Азовском море военную базу, «милитаризация» российской стороной региона является придуманной «страшилкой», заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
Обновлено в 00:06
Политика

Защита Ассанжа опасается решения о смене посла Эквадора в Лондоне

Защита основателя портала WikiLeaks опасается, что решение сменить посла Эквадора в Великобритании может быть частью стратегии, направленной на прекращение права на убежище для Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие

За неделю 10 летательных аппаратов провели разведку у границ России

За неделю разведку у границ России провели 10 летательных аппаратов.
Обновлено вчера в 21:44
Армия и оружие

НАТО: ситуация в Косове находится под контролем

Руководство международной миссии KFOR под эгидой НАТО сообщило, что ситуация в Косове находится под контролем, а информация о перемещении албанских спецподразделений полиции неверна.
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие

Сирийская армия отбила атаку боевиков в Хаме, сообщил источник

"Боевики постоянно осуществляют эти попытки проникнуть на позиции армии с целью сорвать реализацию договоренностей, достигнутых в Сочи по созданию демилитаризованной зоны", — заявил собеседник агентства.
Обновлено в 00:20
Политика

Почему Путин обогнал Трампа в глобальном рейтинге доверия к политикам

Высокие электоральные рейтинги внутри собственной страны, продолжают авторы, позволяют Путину "сосредоточиться на внешней политике, чтобы нарастить влияние России в мире".
Обновлено в 00:33
Политика

Порошенко уволил губернатора Луганской области

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Гарбуза с должности главы Луганской областной государственной администрации.
Обновлено в 00:31
Политика

Трамп предложил винить в смерти Хашукджи весь мир

Президент США Дональд Трамп вновь выступил в защиту Саудовской Аравии по делу об убийстве Джамаля Хашукджи, предложив винить в смерти журналиста весь мир.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Лидеры стран БРИКС проведут неформальную встречу на полях G20

Лидеры стран БРИКС проведут во время саммита G20 в Аргентине неформальную встречу. Об этом рассказал помощник главы МИД КНР Чжан Цзюнь.
Обновлено в 00:46
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Пётр Алексеевич Порошенко
Президент Украины
Украинский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер, президент Украины с 7 июня 2014 года.
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