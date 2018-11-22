Политика

Порошенко не назвал сроки вступления в НАТО
РИА Новости
16:42

Президент Украины Петр Порошенко назвал очень амбициозной и непростой задачей вступление страны в НАТО и не стал прогнозировать сроков.
РИА Новости16:42

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Порошенко захотел бесповоротного расставания Украины с Россией

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Порошенко заявил об «окончательном и бесповоротном» расставании с Россией

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Порошенко не назвал сроки вступления Украины в НАТО

Газета.Ru15:43

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RT на русском12:48

Порошенко заявил о бесповоротном расставании с Россией

ФАН13:43
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Политика

МИД: Россия не намерена создавать военную базу в Азовском море

Обновлено в 17:54
Армия и оружие

За неделю 10 летательных аппаратов провели разведку у границ России

За неделю разведку у границ России провели 10 летательных аппаратов.
Обновлено в 18:34
Политика

Премьеры Испании и Великобритании не согласовали позицию по «Брекситу»

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что по итогам переговоров с британским премьером Терезой Мэй позиции двух стран по поводу выхода Великобритании из ЕС все еще отличаются.
Обновлено в 18:30
Политика

Путин выразил соболезнования семье и коллегам Коробова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося 21 ноября начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Коробова.
Обновлено в 17:55
Политика

Дело Хашогги. Франция запретила въезд 18 гражданам Саудовской Аравии

Въезд на территорию Франции запрещен 18 гражданам Саудовской Аравии в связи с «делом Хашогги», со ссылкой на французский МИД сообщает Reuters.
Обновлено в 18:26
Политика

Трамп разрешил военным стрелять на поражение на границе с Мексикой

Обновлено в 16:19
Политика

ФСО отказалась комментировать появление военных вертолетов над Кремлем

Федеральная служба охраны РФ не комментирует опубликованные в социальных сетях фотографии и видеокадры, на которых запечатлены два военных вертолета, вылетающих с территории Кремля.
Обновлено в 18:36
Армия и оружие

Российская армия попала в тройку сильнейших в мире

Российская армия вошла в тройку сильнейших в мире по версии рейтинга Global Firepower, сообщает Business Insider.
Обновлено в 16:19
Политика

Путин опередил Трампа в рейтинге доверия к мировым лидерам

Обновлено в 18:23
Политика

Саркози рассказал о многолетней дружбе с Путиным

Обновлено в 17:32
Армия и оружие

НАТО: ситуация в Косове находится под контролем

Руководство международной миссии KFOR под эгидой НАТО сообщило, что ситуация в Косове находится под контролем, а информация о перемещении албанских спецподразделений полиции неверна.
Обновлено в 17:30
Политика

Порошенко уволил губернатора Луганской области

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Гарбуза с должности главы Луганской областной государственной администрации.
Обновлено в 17:58
Политика

Шнуров рассказал, почему не выступает на Украине

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что он не едет на Украину с концертами, так как это может вызвать недовольство его российских слушателей.
Обновлено в 18:24
Политика

Кто заменит Леонида Кучму на переговорах о Донбассе

Кто сменил Кучму на минских переговорах Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-министра обороны, бывшего премьер-министра и экс-главу Службы безопасности Евгения Марчука представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщила 22 ноября в Facebook вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Обновлено в 13:57
Политика

Уильям Браудер призывает приостановить членство России в Интерполе

Выступая в эфире радио Си-би-си, Браудер напомнил, что в уставе Интерпола есть соответствующая норма для стран, нарушающих устав этой структуры.
Обновлено в 18:28
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Пётр Алексеевич Порошенко
Президент Украины
Украинский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер, президент Украины с 7 июня 2014 года.
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