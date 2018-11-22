Политика

Порошенко не назвал сроки вступления Украины в НАТО
Газета.Ru
15:43

Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления в Верховной раде перед голосованием по изменениям в конституцию, касающимся евроинтеграции, заявил, что вступление Украины в НАТО значительно усилит альянс на восточном фланге.
Газета.Ru15:43

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Порошенко заявил об «окончательном и бесповоротном» расставании с Россией

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Порошенко не стал называть сроки возможного вступления Украины в НАТО

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Порошенко призвал Раду сообщить России об окончательном расставании

РБК15:20

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РИА Новости16:42

Порошенко раскрыл свои амбиции

Lenta.ru14:04

Порошенко не назвал сроки вступления Украины в НАТО

Газета.Ru15:43

Порошенко: Украина направляется в НАТО не с пустыми руками

RT на русском12:48
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 16:54, Ашберн
Политика

МИД: Россия не намерена создавать военную базу в Азовском море

У России нет планов создавать в Азовском море военную базу, «милитаризация» российской стороной региона является придуманной «страшилкой», заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
Обновлено в 16:11
Политика

Путин выразил соболезнования семье и коллегам Коробова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося 21 ноября начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Коробова.
Обновлено в 13:58
Армия и оружие

Сирийский военный погиб при обстреле боевиками провинции Хама

Обновлено в 16:28
Политика

Трамп разрешил военным стрелять на поражение на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп разрешил военным на границе с Мексикой открывать огонь на поражение.
Обновлено в 16:19
Политика

Марчук стал представителем Киева в контактной группе по Донбассу

Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-главу минобороны Евгения Марчука представителем Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на странице в Facebook.
Обновлено в 15:53
Политика

Франция ввела санкции против 18 саудовцев в связи с делом Хашукджи

Франция приняла решение запретить въезд 18 гражданам Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие

Российская армия попала в тройку сильнейших в мире

Обновлено в 16:19
Политика

Саркози приехал в Москву и признался в дружеских чувствах к Путину

Бывший президент Франции Николя Саркози во время неожиданного визита в Москву признался в дружеских чувствах к Владимиру Путину и рассказал о возросшем престиже России в мире.
Обновлено в 16:32
Политика

ФСО отказалась комментировать появление военных вертолетов над Кремлем

Обновлено в 15:26
Политика

НАТО: ситуация в Косове находится под контролем

Руководство международной миссии KFOR под эгидой НАТО сообщило, что ситуация в Косове находится под контролем, а информация о перемещении албанских спецподразделений полиции неверна.
Обновлено в 13:37
Политика

Путин опередил Трампа в рейтинге доверия к мировым лидерам

Итальянский институт Милтона Фридмана опубликовал доклад, в котором эксперты проанализировали общественное мнение о мировых лидерах и представили рейтинг их поддержки.
Обновлено в 16:46
Политика

Sky: после Brexit между Великобританией и ЕС появятся торговые барьеры

Торговые барьеры, отсутствующие в настоящее время, появятся при движении товаров и услуг между Великобританией и ЕС после выхода страны из состава сообщества (Brexit).
Обновлено в 12:46
Политика

Рада назначила нового министра финансов Украины

Как отмечается, Маркарова была исполняющей обязанности министра финансов Украины с июня текущего года.
Обновлено в 14:52
Политика

Путин проведёт заседание Госсовета в Крыму 23 ноября

Президент России Владимир Путин 23 ноября в Ялте проведёт расширенное заседание президиума Государственного совета по вопросам реализации майского указа.
Обновлено в 16:16
Политика

Трамп не исключает торговой сделки с Китаем на саммите G20 в Аргентине

Торговая война между Китаем и США началась после введения Вашингтоном импортных пошлин на ряд китайских товаров.
Обновлено в 16:12
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Пётр Алексеевич Порошенко
Президент Украины
Украинский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер, президент Украины с 7 июня 2014 года.
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