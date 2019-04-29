Политика

Порошенко не хочет давать россиянам «святое украинское гражданство»Южный Федеральный 14:39

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что не поддерживает заявление Зеленского о предоставлении россиянам украинского гражданства.
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Петр Порошенко
И мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам святое украинское гражданство. Потому что они его примут, все 140 млн. Потому что у нас лучше. Потому что украинское гражданство — это высокая честь.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРБК 11:58

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