Порошенко не хочет давать россиянам «святое украинское гражданство»Южный Федеральный 14:39

И мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам святое украинское гражданство. Потому что они его примут, все 140 млн. Потому что у нас лучше. Потому что украинское гражданство — это высокая честь.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что не поддерживает заявление Зеленского о предоставлении россиянам украинского гражданства.

Происшествия На атомной электростанции на Украине произошел пожар Трансформатор загорелся на Ровенской атомной электростанции, расположенной на северо-западе Украины, сообщает «Лига.net» со ссылкой на ровненское управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Общество Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос. Дети» В свою очередь, в пресс-службе Первого канала сообщили, что в ходе голосования в финале конкурса «были отмечены некоторые аномальности».

Кино Фильм «Мстители: Финал» продолжил бить рекорды по кассовым сборам Только что вышедший (мировая премьера - 22 апреля, российская - сегодня) в широкий прокат мегаблокбастер "Мстители: Финал", четвертая часть линейки, продолжает свое стремительное чемпионское шествие, в котором, несомненно, покорит еще немало вершин.

Армия и оружие ИГ впервые за пять лет опубликовало видео с участием аль-Багдади Группировка «Исламское государство» (запрещена в России) впервые с 2014 года представила видеозапись, на которой предположительно фигурирует ее лидер Абу Бакр аль-Багдади.

Футбол Софьян Ханни: «Хочу выиграть титул со „Спартаком“» Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни поговорил о своем будущем в составе московского клуба.

Кино Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.

Транспорт Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.

Армия и оружие Как брексит мог повлиять на настроения ирландских радикалов Как отмечают эксперты, местное население не поддерживает силовые методы «Новой ИРА», но брексит актуализировал вопрос нового разделения ирландцев, что провоцирует радикалов к ответным действиям.

Политика Washington Post подсчитала, сколько раз Трамп лжет в день По данным издания, за 828 дней на посту президента США Трамп высказал 10,1 тыс. ложных или вводящих в заблуждение заявлений.

Общество Император Японии Акихито покидает престол Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.

Политика Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО Президент США Дональд Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, сообщил Белый дом.

Политика В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.

Происшествия В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.

Шоу-бизнес София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.

Экономика UC Rusal сменила руководителя американского подразделения UC Rusal назначила руководителем американского подразделения Rusal America бывшего вице-президента по продажам индийской компании Vedanta ltd Брайана Хесса, говорится в пресс-релизе металлургической компании.

Происшествия Таксист попытался изнасиловать титулованную гимнастку Таксист в Москве предпринял попытку изнасиловать мастера спорта России по художественной гимнастике, сообщает "Пятый канал".

Политика Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.

Авто Концепт гиперкара от Alfa Romeo показали на рендерах в Сети На рендерах представлен революционный дизайн спорткаров Alfa Romeo, в котором также есть отсылки к ретро-мотивам.

Авто Opel начал поиск дилеров в России Группа PSA приступила к поиску потенциальных партнеров компании Opel в России, которые впоследствии станут официальными дилерами немецкой марки.

Политика Кремль отреагировал на заявление Зеленского о российских паспортах В Кремле прокомментировали заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства.

Армия и оружие Польша заявила о будущем увеличении численности войск США в стране Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что правительство договорилось об усилении численности американского контингента на территории страны.

Экономика ЦБ рассказал о реальном размере активов страховщиков-банкротов По данным ЦБ, недостача активов страховщиков, которые позже были признаны банкротами, составила 2,49 млрд рублей.