Политика
Порошенко не исключил переговоров с ПутинымRT на русском 12:48
Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.
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Могут ли быть двусторонние переговоры? Ну, конечно, мы суверенное независимое государство. Но будет ли позиция Украины слабее, если мы поедем без поддержки наших мировых партнеров по проукраинской коалиции. Очевидно, что слабее.
— Петр Порошенко, президент УкраиныГазета.Ru 17:25
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Политика
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Происшествия
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Политика
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Спорт
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«Моя главная цель на следующий сезон – научиться делать сложные четверные прыжки: сальхов и тулуп в четыре оборота», – рассказала российская спортсменка, отметив, что для этого ей нужно сохранить спокойствие и стать сильнее.
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Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
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Здоровье
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В заявлении, которое составляется в свободной форме, должны быть указаны фамилия, имя и отчество пациента, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, контакты – почтовый адрес, электронная почта и телефон, а также наименование медицинских документов, выписки из которых или копии которых нужны, или период, за который необходимы сведения о состоянии здоровья.
Обновлено в 09:04
Общество
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Фестиваль Китая, приуроченный к 70-летию образования КНР, пройдет в Москве с 13 по 15 сентября.
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Авто
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Автомобиль обладает высокой проходимостью, надежностью, экономичностью и низкой ценой. Немецкие СМИ назвали преемника Lada 4х4.
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Политика
Постпред Сирии при ООН предложил США подарить пару штатов Израилю
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Обновлено в 20:27
Происшествия
Абызова поместили в одну камеру с обвиняемыми в убийстве и краже
Агентство уточняет, что бывший министр содержится в одной камере с подозреваемым в совершении убийства, а также с подозреваемым в краже, который ранее уже был судим.
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Космос
В Сети появилось видео полета очередного НЛО над поверхностью Луны
Автор сюжета запечатлел на нем полет очередного НЛО над поверхностью Луны, используя для своих целей видеокамеру с мощным объективом.
Обновлено в 02:05
Политика
В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 16:41
Общество
Эксперт назвал «беспохмельный» алкоголь синтетическим наркотиком
Созданный в Великобритании «беспохмельный» алкогольный напиток является обычным синтетическим наркотиком, не имеющим никакого отношения к алкоголю.
Обновлено в 12:20
Общество
Рэпер Tyga снялся в клипе Post Malone в футболке с Цоем
В новом клипе Post Malone рэпер Tyga появляется в футболке с изображением Виктора Цоя и надписью «Звезда по имени Солнце».
Обновлено вчера в 12:58
Общество
Власти Башкирии объяснили увольнения в роддоме со «смешной» зарплатой
Увольнения более двадцати сотрудников родильного дома в городе Салават (Башкирия) произошли ещё до скандальной ситуации с аплодисментами по поводу зарплат, передает РБК.
Обновлено в 20:15
Спорт
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Российские бобслеисты Александр Зубков, Алексея Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло официально лишены золотых медалей зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:40
Общество
В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности
Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В жилом доме в Казани произошли хлопок газа и пожар
На юго-востоке Казани в жилом доме произошел хлопок газа.
Обновлено в 06:11
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
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Шоу-бизнес
Анна Погорилая рассказала о личной жизни
Анна Погорилая встретила будущего мужа во время чемпионата мира в Шанхае.
Обновлено в 19:00
Политика
Путин официально закрепил за Кемеровской областью название Кузбасс
"Включить новое наименование субъекта РФ - Кемеровская область - Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции РФ вместо наименования Кемеровская область", - говорится в тексте указа.
Обновлено в 08:44
Авто
Козак подтвердил отказ Ford от выпуска легковых автомобилей в России
Козак подтвердил отказ Ford от выпуска легковых автомобилей в России.
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Культура
YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено в 20:49
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Армия и оружие
Израиль ударил ракетами по Алеппо
Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Футбол
Агбонлахор в 32 года завершил карьеру
Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор посредством страницы в Instagram объявил о завершении карьеры.
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Шоу-бизнес
Ирина Агибалова похудела на 21 килограмм за 3,5 месяца
Ирина Агибалова сильно похудела и была готова предстать перед публикой в приталенном платье известного дизайнера.
Обновлено в 17:00
Политика
В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис
В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено в 15:56