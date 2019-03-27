Порошенко не исключил переговоров с ПутинымRT на русском 12:48

Могут ли быть двусторонние переговоры? Ну, конечно, мы суверенное независимое государство. Но будет ли позиция Украины слабее, если мы поедем без поддержки наших мировых партнеров по проукраинской коалиции. Очевидно, что слабее.

Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.

Порошенко не исключил переговоров с Путиным

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