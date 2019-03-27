Порошенко не исключил переговоров с ПутинымRT на русском 12:48

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Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.

Порошенко не исключил переговоров с Путиным

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