Порошенко не исключил переговоров с ПутинымГазета.Ru 13:11

Могут ли быть двусторонние переговоры? Ну, конечно, мы суверенное независимое государство. Но будет ли позиция Украины слабее, если мы поедем без поддержки наших мировых партнеров по проукраинской коалиции. Очевидно, что слабее.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА "Новости". Он добавил, что основные вопросы будут решаться при участии международных партнеров.

Порошенко не исключил переговоров с Путиным

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