Порошенко не дождался Зеленского на стадионеРидус 08:12

Действующий президент Украины Петр Порошенко прибыл сегодня в 14 часов на стадион «Олимпийский» в Киеве для проведения дебатов со своим соперником по второму туру выборов Владимиром Зеленским. Однако шоумен, который выступил инициатором такого формата дебатов, на стадион не приехал.

Порошенко не дождался Зеленского на стадионе

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