Политика
Порошенко не дождался Зеленского на стадионеРидус 08:12
Действующий президент Украины Петр Порошенко прибыл сегодня в 14 часов на стадион «Олимпийский» в Киеве для проведения дебатов со своим соперником по второму туру выборов Владимиром Зеленским. Однако шоумен, который выступил инициатором такого формата дебатов, на стадион не приехал.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Порошенко не дождался Зеленского на стадионе и спел ему «Ти ж мене підманула»
Комсомольская правда09:13
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:33, Ашберн
Футбол
«Ливерпуль» одержал победу над «Челси»
Обновлено в 13:24
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Политика
В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский надеется провести предвыборные дебаты со своим соперником по второму туру, действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 12:45
Футбол
Ростов — Спартак 1:1 (2-й тайм)
Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" скандируют нецензурные кричалки в адрес хавбека "красно-белых" Дениса Глушакова в матче 23-го тура Российской премьер-лиги против "Ростова".
Обновлено в 13:03
Футбол
Семак прокомментировал низкую результативность Дзюбы
Семак прокомментировал игру форварда после матча РПЛ с "Анжи" (5:0).
Обновлено в 12:44
Музыка
Гостелерадиофонд обнародовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд впервые обнародовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой «Айсберг».
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
Последний запуск военного спутника с Байконура отложили на два месяца
Запуск с Байконура военного спутника «Благовест» перенесли с мая на июль в интересах министерства обороны.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Авианосец «Авраам Линкольн» ВМС США плывет в сторону Черного моря
В Сети появилась информация о том, что авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США, возглавляемая авианосцем «Авраамом Линкольном», направляется в сторону Черного моря.
Обновлено в 02:38
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Армия и оружие
Войска ПНС Ливии заявили, что сбили самолет армии Хафтара
Войска правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа сбили самолет Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в Триполи, сообщил РИА Новости представитель войск ПНС Мухаммед Кануну.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным
Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Полина Гагарина заняла пятое место в китайском музыкальном шоу Singer
Полина Гагарина на протяжении всех отборочных туров китайского музыкального шоу Singer была главным претендентом на победу, получая слова поддержки от своих поклонников.
Обновлено в 01:57
Культура
Ушел из жизни скульптор Анатолий Дема
В Санкт-Петербурге скончался 81-летний скульптор, народный художник России Анатолий Дёма.
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес
Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые вместе вышли в свет
Одними из самых ярких гостей вечера стали знаменитый танцовщик Сергей Полунин и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных.
Обновлено в 10:38
Общество
В родном доме Сальвадора Дали откроется музей
В доме, в котором родился и провел первые годы своей жизни художник-сюрреалист Сальвадор Дали, откроется музей, посвященный жизни художника.
Обновлено в 12:25
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено в 10:49
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено вчера в 11:23
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича, пишут СМИ
Мира Маркович, вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, умерла в России в возрасте 76 лет.
Обновлено в 13:04
Культура
Скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 18:59
Культура
Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2»
Обновлено в 06:53
Общество
В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Торговый центр в Гатчине эвакуировали из-за задымившегося iPhone 7plus
Причиной эвакуации Торгового центра «Кубус» в Гатчине стал задымившийся iPhone 7plus.
Обновлено в 13:18
Общество
WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа
Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено вчера в 16:49
Театры
Фото недели. Кирилл Серебренников вернулся к работе
«Еще раз повторяю: ничего еще не закончилось, мы продолжим доказывать нашу невинность в суде», – заявил Серебренников, который провел под домашним арестом более полутора лет, дистанционно заканчивая работу над несколькими оперными постановками в Европе, несколькими спектаклями в «Гоголь-центре», балетом «Нуреев» в Большом театре и фильмом «Лето».
Обновлено в 11:04
Гаджеты
Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона
Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.
Обновлено вчера в 05:52
Космос
Спутник зафиксировал треугольный объект над Тихим океаном
NOAA-19 зафиксировал треугольный объект во время пролета над Тихим океаном 9 апреля – на протяжении семи часов он не пропадал с камер спутника.
Обновлено вчера в 08:51
Единоборства
Борец Сурков завоевал бронзовую медаль ЧЕ
Обновлено в 12:33