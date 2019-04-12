Политика

Порошенко не дождался Зеленского на стадионеРидус 08:12

Действующий президент Украины Петр Порошенко прибыл сегодня в 14 часов на стадион «Олимпийский» в Киеве для проведения дебатов со своим соперником по второму туру выборов Владимиром Зеленским. Однако шоумен, который выступил инициатором такого формата дебатов, на стадион не приехал.
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«Ти ж мене підманула». Порошенко не дождался Зеленского и провел дебаты в одиночку

ТАСС11:26

Порошенко не дождался Зеленского на стадионе и спел ему «Ти ж мене підманула»

Комсомольская правда09:13

Порошенко не дождался Зеленского на стадионе «Олимпийский»

Газета Metro08:42

Порошенко завершил одиночные дебаты в «Олимпийском»

iReactor08:32

Порошенко не дождался Зеленского на дебатах и спел «Ты ж мэнэ пидманула»

Говорит Москва11:15

Порошенко не дождался Зеленского на стадионе

Ридус08:12

Порошенко не дождался Зеленского на дебатах на стадионе в Киеве

ЗакC.Ру08:57
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Происшествия

В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков

«В ходе поисковой операции, которая продолжается восьмые сутки, днём 14 апреля 2019 года в воде в реке Унже в черте города Мантурово обнаружено тело семилетнего мальчика», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 12:10
Культура

Роберт Юлдашев и ансамбль «Курайсы» выступили в столице

Популяризатор башкирской народной музыки Роберт Юлдашев услышал как-то в гостях старика, который играл на очень редком инструменте, который сделан из уральского тростника, на башкирском курае.
Обновлено в 13:57
Футбол

Динамо — Краснодар 1:1

На 48-й минуте матча 23-го тура чемпионата России "Динамо" – "Краснодар" арбитр Евгений Турбин допустил серьезную ошибку, не назначив пенальти в пользу гостей.
Обновлено в 08:30
Происшествия

В Алеппо число жертв минометного обстрела увеличилось до 11 человек

Обновлено в 14:05
Политика

Дебаты Порошенко и Зеленского на «Олимпийском» завершились

Дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились в Киеве в национальном спортивном комплексе "Олимпийский" в воскресенье, 14 апреля.
Обновлено в 08:22
Общество

В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Футбол

«Спартак» проиграл «Ростову» в матче чемпионата России

Обновлено в 13:54
Политика

Космическая программа США зависит от России, заявили в кабмине

Вице-премьер России Юрий Борисов завил, что космическая программа США зависит от российского оборудования.
Обновлено в 10:05
Политика

Неверов рассказал об интересе КНДР к российским самолетам

Об интересе Северной Кореи к российским самолетам будет доложено премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
Обновлено в 14:06
Происшествия

В МЧС посоветовали тушить пожар на кухне стиральным порошком

Сотрудники МЧС России рассказали, что наиболее эффективным средством для тушения пожара на кухне является стиральный порошок.
Обновлено в 05:10
Финансы

Ставки рублевых вкладов крупнейших банков (% годовых)

Банки ранжированы по размеру рублевого депозитного портфеля. Ставка указана с учетом капитализации и выплаты в конце срока.
Обновлено в 03:17
Общество

Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц

В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено в 05:04
Политика

Бабченко пожаловался на нехватку денег

Журналист Аркадий Бабченко, который вместе с СБУ инсценировал собственное убийство, пожаловался на нехватку денег.
Обновлено в 05:02
Политика

Цеголко назвал выступление Порошенко «взрывом позитива»

Обновлено в 11:26
Политика

Сын Шухевича заявил, что Украина может стать оружием США против ЕС

Сын командира сотрудничавшей с гитлеровцами УПА (запрещенная в России экстремистская организация), депутат Верховной рады Юрий Шухевич заявил, что США смогут использовать Украину против России и Европы.
Обновлено в 09:10
Гаджеты

Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона

Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.
Обновлено вчера в 05:52
Транспорт

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".
Обновлено в 13:04
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вновь обошел «Манчестер Сити» в АПЛ

"Ливерпуль" набрал 85 очков и вновь обошел "Манчестер Сити" (83) в борьбе за лидерство в турнирной таблице.
Обновлено в 13:42
Единоборства

Российский борец Евлоев завоевал золото чемпионата Европы

Обновлено в 14:25
Политика

Порошенко объяснил присутствие Путина на билбордах

Действующий президент Украины Петр Порошенко пояснил, зачем он использовал фото российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Умерла вдова бывшего президента Югославии Милошевича

Вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Мириана Маркович скончалась в России на 77-м году жизни.
Обновлено в 13:57
Технологии

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Авто

Озвучены главные новинки среди электромобилей в 2019 году

Обновлено в 06:12
Политика

«Конец»: неизвестные подделали агитацию Порошенко

Виден лишь затылок Порошенко, который якобы куда-то уходит. Картинка сопровождается надписью «Конец».
Обновлено в 14:08
Армия и оружие

Самолет армии Хафтара сбит в Ливии

«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено в 14:52
Авто

Названы самые доступные внедорожники и кроссоверы в России

Обновлено в 13:08
Происшествия

Фермер в США погиб после нападения казуара

Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Экономика

Publicis приобрела маркетинговое агентство Epsilon за $4,4 млрд

Один из крупнейших рекламных холдингов мира Publicis Groupe объявил в воскресенье о покупке американского цифрового маркетингового агентства Epsilon.
Обновлено в 11:40
Экономика

Силуанов и Набиуллина поиграли в США в хорошего и плохого полицейского

Прогнозы влияния НДС (выросшего с 1 января 2019 года с 18% до 20%), по словам Набиуллиной, негативно отразились на инфляции, но жизнь, по ее словам, «оказалась лучше прогнозов».
Обновлено в 11:29
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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