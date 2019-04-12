Политика
Порошенко не дождался Зеленского на стадионеРидус 08:12
Действующий президент Украины Петр Порошенко прибыл сегодня в 14 часов на стадион «Олимпийский» в Киеве для проведения дебатов со своим соперником по второму туру выборов Владимиром Зеленским. Однако шоумен, который выступил инициатором такого формата дебатов, на стадион не приехал.
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Порошенко не дождался Зеленского на стадионе и спел ему «Ти ж мене підманула»
Комсомольская правда09:13
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:04, Ашберн
Происшествия
В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков
«В ходе поисковой операции, которая продолжается восьмые сутки, днём 14 апреля 2019 года в воде в реке Унже в черте города Мантурово обнаружено тело семилетнего мальчика», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 12:10
Культура
Роберт Юлдашев и ансамбль «Курайсы» выступили в столице
Популяризатор башкирской народной музыки Роберт Юлдашев услышал как-то в гостях старика, который играл на очень редком инструменте, который сделан из уральского тростника, на башкирском курае.
Обновлено в 13:57
Футбол
Динамо — Краснодар 1:1
На 48-й минуте матча 23-го тура чемпионата России "Динамо" – "Краснодар" арбитр Евгений Турбин допустил серьезную ошибку, не назначив пенальти в пользу гостей.
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Политика
Дебаты Порошенко и Зеленского на «Олимпийском» завершились
Дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились в Киеве в национальном спортивном комплексе "Олимпийский" в воскресенье, 14 апреля.
Обновлено в 08:22
Общество
В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Футбол
«Спартак» проиграл «Ростову» в матче чемпионата России
Обновлено в 13:54
Политика
Космическая программа США зависит от России, заявили в кабмине
Вице-премьер России Юрий Борисов завил, что космическая программа США зависит от российского оборудования.
Обновлено в 10:05
Политика
Неверов рассказал об интересе КНДР к российским самолетам
Об интересе Северной Кореи к российским самолетам будет доложено премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
Обновлено в 14:06
Происшествия
В МЧС посоветовали тушить пожар на кухне стиральным порошком
Сотрудники МЧС России рассказали, что наиболее эффективным средством для тушения пожара на кухне является стиральный порошок.
Обновлено в 05:10
Финансы
Ставки рублевых вкладов крупнейших банков (% годовых)
Банки ранжированы по размеру рублевого депозитного портфеля. Ставка указана с учетом капитализации и выплаты в конце срока.
Обновлено в 03:17
Общество
Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц
В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено в 05:04
Политика
Бабченко пожаловался на нехватку денег
Журналист Аркадий Бабченко, который вместе с СБУ инсценировал собственное убийство, пожаловался на нехватку денег.
Обновлено в 05:02
Политика
Цеголко назвал выступление Порошенко «взрывом позитива»
Обновлено в 11:26
Политика
Сын Шухевича заявил, что Украина может стать оружием США против ЕС
Сын командира сотрудничавшей с гитлеровцами УПА (запрещенная в России экстремистская организация), депутат Верховной рады Юрий Шухевич заявил, что США смогут использовать Украину против России и Европы.
Обновлено в 09:10
Гаджеты
Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона
Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.
Обновлено вчера в 05:52
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".
Обновлено в 13:04
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вновь обошел «Манчестер Сити» в АПЛ
"Ливерпуль" набрал 85 очков и вновь обошел "Манчестер Сити" (83) в борьбе за лидерство в турнирной таблице.
Обновлено в 13:42
Политика
Порошенко объяснил присутствие Путина на билбордах
Действующий президент Украины Петр Порошенко пояснил, зачем он использовал фото российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Умерла вдова бывшего президента Югославии Милошевича
Вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Мириана Маркович скончалась в России на 77-м году жизни.
Обновлено в 13:57
Технологии
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Авто
Озвучены главные новинки среди электромобилей в 2019 году
Обновлено в 06:12
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«Конец»: неизвестные подделали агитацию Порошенко
Виден лишь затылок Порошенко, который якобы куда-то уходит. Картинка сопровождается надписью «Конец».
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Армия и оружие
Самолет армии Хафтара сбит в Ливии
«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
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Авто
Названы самые доступные внедорожники и кроссоверы в России
Обновлено в 13:08
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Экономика
Publicis приобрела маркетинговое агентство Epsilon за $4,4 млрд
Один из крупнейших рекламных холдингов мира Publicis Groupe объявил в воскресенье о покупке американского цифрового маркетингового агентства Epsilon.
Обновлено в 11:40
Экономика
Силуанов и Набиуллина поиграли в США в хорошего и плохого полицейского
Прогнозы влияния НДС (выросшего с 1 января 2019 года с 18% до 20%), по словам Набиуллиной, негативно отразились на инфляции, но жизнь, по ее словам, «оказалась лучше прогнозов».
Обновлено в 11:29