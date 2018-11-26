Некоторые фракции Верховной Рады, блокируя работу пленарного заседания в понедельник, не дали возможности высказаться президенту Украины Петру Порошенко по введению военного положения в стране. Об этом заявляют во фракции партии "Блок Петра Порошенко" и надеются на разрешение ситуации.

с чего всё началось

Ряд фракций Верховной рады блокировали трибуну и не дали президенту Украины Петру Порошенко возможности высказаться по поводу введения военного положения в стране. Об этом в понедельник, 26 ноября, заявили в партии «Блок Петра Порошенко».

Порошенко не дали выступить в раде по вопросу военного положения

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