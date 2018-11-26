Политика

Порошенко не дали выступить в раде по вопросу военного положения
Известия
11:19

Ряд фракций Верховной рады блокировали трибуну и не дали президенту Украины Петру Порошенко возможности высказаться по поводу введения военного положения в стране. Об этом в понедельник, 26 ноября, заявили в партии «Блок Петра Порошенко».
Известия11:19
с чего всё началось

Президенту Украины не дали выступить в парламенте по вопросу военного положения

Некоторые фракции Верховной Рады, блокируя работу пленарного заседания в понедельник, не дали возможности высказаться президенту Украины Петру Порошенко по введению военного положения в стране. Об этом заявляют во фракции партии "Блок Петра Порошенко" и надеются на разрешение ситуации.
Интерфакс11:08

Подробнее о событии

После инцидента в Керченском проливе Порошенко не дали подняться на трибуну в Верховной раде

Царьград12:00

Порошенко в Раде не дали высказаться по поводу военного положения

Взгляд.ру11:50

Порошенко лишили возможности выступить в Раде

News.ru11:29

Порошенко не дали выступить в Раде по военному положению

Национальная служба новостей11:24

Порошенко не дали выступить в раде по вопросу военного положения

Известия11:19

Президенту Украины не дали выступить в парламенте по вопросу военного положения

Интерфакс11:08

Украинские депутаты не дали Порошенко выступить с трибуны Рады

DP.RU11:19
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Политика

Совбез ООН заблокировал российскую повестку по Керченскому проливу

Совет Безопасности ООН заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском проливе.
Обновлено в 12:10
Политика

Порошенко заявил о введении военного положения с 28 ноября

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе специального обращения заявил, что вводит режим военного положения в стране с 28 ноября.
Обновлено в 12:01
Политика

Путин подписал указ о создании в Москве инновационного кластера

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании на территории Москвы инновационного кластера, соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 11:43
Политика

Песков: дата встречи Путина и Трампа на G20 еще прорабатывается

Дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 все еще прорабатывается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:15
Политика

Меркель и Порошенко обсудили ситуацию в Керченском проливе

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко провели телефонный разговор по поводу ситуации в Керченском проливе.
Обновлено в 10:46
Политика

Президент Сирии сменил девять министров страны

Обновлено в 11:23
Политика

Сотни нелегальных мигрантов пытались прорваться в США из Мексики

Обновлено в 12:00
Армия и оружие

МИД России осудил химатаку террористов в Алеппо

Министерство иностранных дел России осудило обстрел террористами «Джабхат ан-Нусры»* жилых кварталов Алеппо снарядами, начинёнными отравляющими веществами.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие

Порошенко заявил народу об «угрозе сухопутной операции» против Украины

Президент Украины Петр Порошенко 26 ноября выступил с обращением к жителям страны, в ходе которого заявил о якобы высокой угрозе сухопутной операции против страны.
Обновлено в 12:10
Политика

В Госдуму поступили поправки о продаже оружия с 21 года

По следам трагедии в керченском колледже в Госдуму внесены поправки о повышении возраста приобретения оружия в РФ с 18 до 21 года.
Обновлено в 12:07
Политика

Рябков заявил о приверженности России Договору о РСМД

"С учетом всего комплекса факторов, влияющих на безопасность и стратегическую стабильность, Россия сохраняет полную приверженность Договору как важному элементу архитектуры евроатлантической безопасности", - заявил замглавы МИД Сергей Рябков, выступая на брифинге 26 ноября.
Обновлено в 10:43
Политика

Москва потребовала от Киева обеспечить безопасность посольства РФ

Российская сторона требует от властей Украины обеспечить безопасность дипломатической миссии в Киеве.
Обновлено в 07:35
Политика

Мэй попытается убедить парламент поддержать сделку по Brexit

Великобритания столкнется с периодом неопределенности и значительными рисками в случае, если парламент не поддержит согласованное с ЕС соглашение о Brexit, говорится в полученных РИА Новости фрагментах будущего выступления британского премьера Терезы Мэй в палате общин.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска ракеты комплекса «Уран» с корвета «Громкий»

Минобороны опубликовало кадры пуска крылатой ракеты X-35 комплекса "Уран" с корвета "Громкий".
Обновлено в 11:44
Армия и оружие

Российские самолеты Су-24 пролетели над бельгийскими фрегатами

Российские самолеты Су-24 совершили облет бельгийских фрегатов на малой высоте, передает телеканал VRT.
Обновлено в 12:09
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