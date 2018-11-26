Политика
Порошенко не дали выступить в Раде по поводу военного положения
Порошенко не дали выступить в Раде по поводу военного положенияГазета.Ru15:05
Депутаты Верховной рады заблокировали трибуну в зале заседания, чтобы не дать президенту Украины Петру Порошенко выступить по поводу инцидента между российскими и украинскими военными судами в Керченском проливе.
Газета.Ru15:05
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Армия и оружие
ФСБ показала допрос задержанных в Керченском проливе сотрудников СБУ
ФСБ России опубликовала видеозапись допроса украинских военнослужащих, задержанных во время конфликта в Керченском проливе.
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Политика
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Верховная Рада одобрила введение на территории всей Украины военного положения.
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Армия и оружие
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Политика
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Армия и оружие
Российские самолеты Су-24 пролетели над бельгийскими фрегатами
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МИД России выразил протест действиям ВМС Украины
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Песков: дата встречи Путина и Трампа на G20 еще прорабатывается
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Политика
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Украинские радикалы устроили пикет у здания генконсульства России в Одессе в связи событиями в Керченском проливе.
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Сотни нелегальных мигрантов пытались прорваться в США из Мексики
В мексиканской Тихуане около 500 мигрантов предприняли попытку пересечь границу и нелегально попасть в США.
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Армия и оружие
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Министерство иностранных дел России осудило обстрел террористами «Джабхат ан-Нусры»* жилых кварталов Алеппо снарядами, начинёнными отравляющими веществами.
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Политика
Bloomberg: личный помощник Трампа уходит из Белого дома
Джордан Карем, личный помощник президента США Дональда Трампа, намерен покинуть свой пост в начале 2019 года.
Обновлено в 14:45
Политика
Медведев прибыл в Минск на заседание межправсовета ЕАЭС
Обновлено в 14:43