Депутаты Верховной рады заблокировали трибуну в зале заседания, чтобы не дать президенту Украины Петру Порошенко выступить по поводу инцидента между российскими и украинскими военными судами в Керченском проливе.

Порошенко не дали выступить в Раде по поводу военного положения

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