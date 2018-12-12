Политика
Порошенко назвал войной инцидент в Керченском проливе
Порошенко назвал войной инцидент в Керченском проливеИжевскИнфо.РУ05:22
Глава Украины Пётр Порошенко назвал актом агрессии инцидент в Керченском проливе, когда Россия захватила три украинских военных корабля. Об этом Порошенко заявил в интервью телеканалу Fox News. Господин Путин, это акт агрессии.
ИжевскИнфо.РУ05:22
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Господин Путин, это акт агрессии. Господин Путин, это война. И это не шутка. Это не просто инцидент, и это не кризис. Ваши регулярные части под российским флагом в международных водах атаковали украинские военные корабли.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРБК 02:07
с чего всё началось
Президент Украины Петр Порошенко в интервью Fox News назвал «войной» инцидент в Керченском проливе, где 25 ноября российские пограничники задержали три украинских судна и их экипаж.Коммерсантъ03:23
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