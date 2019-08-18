Политика
Порошенко назвал вещи, которые «пугают» РоссиюРИА Новости 17:55
Россия "боится" единства и решительности Украины, заявил экс-президент страны Петр Порошенко. Об этом свидетельствует публикация на официальной странице бывшего украинского лидера в Фейсбуке.
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Происшествия
Пожар произошел на шахте в Кузбассе
Обновлено в 15:50
Футбол
Скауты ЦСКА просматривают Гогуа
Скауты ЦСКА посетили матч 6-го тура чемпионата России между «Тамбовом» и «Краснодаром».
Обновлено в 10:26
Авто
Opel покажет самые экономичные модели во Франкфурте
Для нового поколения Corsa, которое тесно связано с последним Peugeot 208, планируется зарезервировать специальное место.
Обновлено в 10:10
Космос
«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников
Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических аппаратов, предполагающий, что их нельзя будет увидеть с помощью оптических средств.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в США
Обновлено в 19:21
Авто
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие
Израиль открыл огонь по палестинцам на границе сектора Газа
Армия Израиля открыла огонь по вооруженным палестинцам на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 17:44
Общество
Фотограф из Сургута обвинил лейбл Тимати в краже фотографии
Батенёв добавил, что изначально планировал разрешить спор с помощью претензиционного письма, однако ему так и не ответили за три месяца, после чего, вернувшись в Сургут из заграничной поездки, фотограф приступил к оформлению документов для подачи в суд и поиску адвоката, занимающегося авторским правом.
Обновлено в 19:40
Происшествия
В Москве мужчина привязал собаку к движущейся машине
Обновлено в 18:32
Гаджеты
Видеокарты Radeon 625, Radeon 620 и Radeon 610, похоже, основаны на GPU родом из 2013 года
Как известно, ребрендинг затрагивает не только названия видеокарт, но и названия GPU, так что имён у тех графических процессорах, которые лежат в основе Radeon 625, Radeon 620 и Radeon 610 было немало.
Обновлено в 12:21
Транспорт
Девять станций «красной» ветки московского метро закрыли на неделю
В связи со строительством Большой кольцевой линии Московского метрополитена с 18 по 24 августа для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии между "Университетом" и "Коммунаркой", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.
Обновлено в 18:00
Общество
Мэр Оттавы признался в гомосексуальности
Мэр Оттавы Джим Уотсон признался в гомосексуальности. Каминг-аут он совершил в колонке изданию Ottawa Citizen.
Обновлено в 18:11
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено в 15:11
Финансы
17 августа 1998 года в России был объявлен технический дефолт
Помню, что я в начале сентября 1998 года была в отпуске, за границей, в Дубровнике.
Обновлено в 02:34
Футбол
«Крылья Советов» победили «Урал»
В матче шестого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» на выезде одержали победу над екатеринбургским «Уралом».
Обновлено в 08:59
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России пилотам А321
Обновлено вчера в 08:55
Общество
Лосось массово гибнет на Аляске из-за аномальной жары
Обновлено в 17:33
Космос
Уфолог уличил NASA в редактировании снимков Нептуна и Тритона
Известный уфолог Скотт Уоринг в очередной раз обвинил американское космическое агентство NASA в попытке исказить данные, получаемые от внеземных космических аппаратов.
Обновлено вчера в 11:36
Теннис
Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение сербу Новаку Джоковичу в матче 1/2 финала проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.
Обновлено в 19:54
Энергетика
Bloomberg: Китай отказался от венесуэльской нефти из-за санкций США
Крупная компания Китая отказалась от прямых закупок венесуэльской нефти, поскольку администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ужесточает санкции против Венесуэлы.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца, завершено
Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца на митинге 27 июля в Москве, завершено.
Обновлено в 16:00
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено вчера в 09:57
Политика
Власти Египта сменили главу администрации Суэцкого канала
Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси назначил генерал-лейтенанта Усаму Раби на пост главы администрации Суэцкого канала (SCA), передает Reuters со ссылкой на заявление администрации главы государства.
Обновлено в 12:33
Кино
Российский фильм получил приз кинофестиваля в Локарно
Короткометражный фильм «Отпуск» российского режиссера Антона Сазонова получил приз на международном фестивале в швейцарском городе Локарно.
Обновлено в 19:39
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Экономика
В России самозанятым могут разрешить работать таксистами
Правительство России изучает возможность разрешить самозанятым работать таксистами, не нанимаясь в штат к индивидуальным предпринимателям или компаниям.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08