Политика
Порошенко назвал условия проведения дебатов с ЗеленскимФедералПресс 06:27
Ранее Порошенко говорил, что ждет Зеленского на дебаты на стадионе «Олимпийский» 14 апреля. Зеленский был против такой даты. Он был намерен провести дискуссию с действующим президентом 19 апреля.
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Политика
Замглавы администрации Порошенко уволился из-за разногласий
Валерий Кондратюк — замглавы администрации президента Украины, отвечающий за направление спецслужб, написал заявление об увольнении по собственному желанию, а также обвинил Петра Порошенко в присваивании достижений в военно-дипломатический сфере, передает 14 апреля УНИАН, опубликовав копию заявления.
Обновлено в 11:51
Автоспорт
Хэмилтон стал победителем 1000-й гонки «Формулы-1»
Гонка в Шанхае стала 1000-й в истории "Формулы-1". Первая гонка состоялась 13 мая 1950 года в британском Сильверстоуне.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли и Брэд Питт официально разведены
Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт сыграли свадьбу в 2014 году спустя восемь лет романа.
Обновлено в 08:15
Футбол
«Зенит» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России
Обновлено в 11:20
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» разошлись миром в матче РПЛ
"Динамо" и "Краснодар" сыграли вничью в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:55
Политика
В штабе Зеленского объяснили его отсутствие на дебатах
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского объяснили, почему он не пришел на дебаты на стадион «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 11:39
Происшествия
В Мантурове нашли тело пропавшего неделю назад ребенка
Сегодня в реке Унжа в городе Мантурово нашли тело 7-летнего Кирилла Селезнева, узнал KOSTROMA.TODAY.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля
Как отмечается на сайте СУ СК по Мордовии, "с погибшим находилась его несовершеннолетняя знакомая, которая рассказала, что услышала хлопок из проезжавшей мимо автомашины, после чего подросток упал".
Обновлено в 11:02
Игры
Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя в Москве
В Москве на старом Арбате фанаты Футбольного клуба «Динамо» закрасили стену Цоя граффити надписью «Перемен требуют наши сердца!», в которой «д» стилизована под символику клуба, сообщается в Instagram фан-движения.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Бомбу времен Второй мировой войны нашли во Франкфурте
Обновлено 12 апреля в 12:43
Общество
В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема
В Петербурге на 82-м году жизни скончался скульптор Анатолий Дема.
Обновлено в 11:46
Политика
ЦБ Судана заморозил счета всех распущенных органов власти
Центробанк Судана заморозил счета всех органов власти, распущенных Военным советом, в том числе парламента.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения»
Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
Обновлено вчера в 12:00
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Экономика
Службы экспресс-доставки получат право принимать пошлины
Министерство финансов РФ планирует разрешить службам экспресс-доставки принимать пошлины за доставку товара из зарубежных интернет-магазинов.
Обновлено в 10:58
Экономика
Кудрин прокомментировал план по увеличению инвестиций до 25% ВВП
План по увеличению инвестиций до 25% ВВП, скорее всего, выполнен не будет, сказал журналистам председатель Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:25
Космос
Первая миссия Израиля на Луну, видимо, окончилась неудачей
Обновлено 11 апреля в 18:48
Политика
Порошенко объяснил присутствие Путина на билбордах
Действующий президент Украины Петр Порошенко пояснил, зачем он использовал фото российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах.
Обновлено в 08:44
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Футбол
Фото: Андрей Аршавин «переквалифицировался» в пилоты Су-30М2
Полет вторым пилотом на истребителе Аршавин совершил в городе Крымск Краснодарского края, где проходят заключительные матчи группового этапа чемпионата России по футболу среди спортшкол.
Обновлено в 09:53
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Авто
Составлен топ-5 самых надежных автомобилей из Китая
Обновлено в 05:34
Экономика
Чубайс высказался по приватизации «Роснано»
"Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".
Обновлено в 10:28
Общество
В 20 областях России уже завтра отключат аналоговое ТВ
Уже завтра еще 20 областей России перейдут с аналогового ТВ-вещания на цифровое.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
Взлет истребителей Су-27 сквозь ливень показали на видео
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия
Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным
Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31