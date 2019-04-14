Политика

Порошенко назвал условия проведения дебатов с ЗеленскимФедералПресс 06:27

Ранее Порошенко говорил, что ждет Зеленского на дебаты на стадионе «Олимпийский» 14 апреля. Зеленский был против такой даты. Он был намерен провести дискуссию с действующим президентом 19 апреля.
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Порошенко назвал условие дебатов с Зеленским на стадионе

Коммерсантъ07:03

В штабе Порошенко допустили проведение дебатов на стадионе 19 апреля

Известия05:58

В штабе Порошенко оценили возможность дебатов с Зеленским 19 апреля

RT на русском06:03

В штабе Порошенко назвали условия дебатов с Зеленским на стадионе 19 апреля

РИА Новости05:59

Порошенко назвал условие появления на дебатах на стадионе

РБК05:58

Петр Порошенко согласился провести дебаты с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» 19 апреля

Эхо Москвы06:30

Порошенко поставил Зеленскому ультиматум по дебатам

Московский Комсомолец05:28
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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