Политика
Порошенко назвал условия проведения дебатов с ЗеленскимФедералПресс 06:27
Ранее Порошенко говорил, что ждет Зеленского на дебаты на стадионе «Олимпийский» 14 апреля. Зеленский был против такой даты. Он был намерен провести дискуссию с действующим президентом 19 апреля.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:36, Ашберн
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись
Обновлено вчера в 15:43
Культура
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 08:29
Экономика
Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом Калви
Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:22
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы
Фанаты столичного футбольного клуба "Динамо" провели арт-акцию в центре Москвы перед матчем 23-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 09:15
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», у Овечкина и Кузнецова 4 передачи
Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В овертайме результативной передачей отметился Евгений Кузнецов — победную шайбу «Вашингтон» забросил на первой минуте первого овертайма.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Космос
Крупнейший в мире самолёт только что взлетел
Крупнейший в мире самолёт только что взлетел в США в Техасе, хотя в это никто не верил.
Обновлено в 00:18
Игры
Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Авто
Определены самые популярные подержанные иномарки в России
Обновлено в 03:23
Космос
Астрономы обнаружили в системе Проксима Центавра двойника Земли
Астрономы полагают, что они обнаружили в системе Проксима Центавра настоящего двойника Земли.
Обновлено в 06:44
Футбол
Азар: «Нас не волнует, кто сможет выиграть титул: МС или „Ливерупуль“»
Полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал предстоящий матч 34-го тура АПЛ против "Ливерпуля".
Обновлено в 06:10
Общество
18 кг счастья: прогулка самого толстого кота Нью-Йорка попала на видео
В Нью-Йорке обнаружили самого толстого кота города, животное зовут Барсик.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено 12 апреля в 12:58
Политика
Космическая программа США зависит от России, заявили в кабмине
Вице-премьер России Юрий Борисов завил, что космическая программа США зависит от российского оборудования.
Обновлено в 10:05
Политика
Порошенко объяснил присутствие Путина на билбордах
Действующий президент Украины Петр Порошенко пояснил, зачем он использовал фото российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах.
Обновлено в 08:44
Спорт
Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ
Обновлено в 09:39
Общество
Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Водолеи флиртуют, Весы скучают
Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Водолеи флиртуют, Весы скучают Полный гороскоп для всех знаков зодиака.
Обновлено вчера в 17:10
Футбол
«Зенит» и «Анжи» объявили составы на матч РПЛ
Петербургский "Зенит" и махачкалинский "Анжи" объявили стартовые составы на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:39
Энергетика
Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть
Нефтеперерабатывающие заводы Европы платят за санкции США против Венесуэлы и Ирана, покупая дорогую российскую нефть.
Обновлено 12 апреля в 15:24
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:45
Политика
На митинге в поддержку Порошенко в Киеве произошла давка
Обновлено в 07:58
Футбол
Мурад Мусаев: «Пенальти после удара Стоцкого был»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил результат матча 23-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:1). — «Динамо» показало отличную игру.
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес
Максим Фадеев попал в неприятную историю в аэропорту
Обновлено в 07:50
Авто
Названы самые доступные кроссоверы и внедорожники
Обновлено в 10:13
Наука
Силовые тренировки продлевают жизнь
Ученые установили связь между большой мышечной мощностью человека и продолжительностью жизни.
Обновлено в 03:22
Политика
Порошенко не считает запрет соцсетей нарушением свободы слова
Действующий лидер запретил в стране «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсы «Яндекс» и Mail в 2017 году.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Авианосец «Авраам Линкольн» ВМС США плывет в сторону Черного моря
В Сети появилась информация о том, что авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США, возглавляемая авианосцем «Авраамом Линкольном», направляется в сторону Черного моря.
Обновлено в 02:38
Экономика
Украина обжаловала решение о взыскании $144 млн в пользу «Татнефти»
28 февраля 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края принял решение удовлетворить иск «Татнефти», потерявшей свои активы на Украине на сумму $112 млн, а также включить в сумму требований проценты по ставке для трехмесячных депозитов в долларах США плюс 3% до даты окончательной выплаты.
Обновлено 12 апреля в 13:46