Я, как президент, гарантирую, что они пройдут именно в этот день. Единственное, что этому может помешать — это открытая вооруженная наземная агрессия страны-агрессора, тогда будем защищать государство.

Дату президентских выборов Верховная рада Украины утвердила 28 ноября. Закрепить дату 31 марта предлагал сам Порошенко. Указ Порошенко о введении военного положения стал причиной слухов о возможном переносе президентских выборов в стране.

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